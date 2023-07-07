Текслер: «Всем советую приехать в Троицк»

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер седьмого июля побывал в Троицке, осмотрел объекты благоустройства, проконтролировал выполнение своих поручений. По итогам визита глава региона посоветовал всем побывать в этом городе.

«За несколько лет город изменился к лучшему - это факт. Стал комфортнее для жителей, интереснее для гостей», - констатировал губернатор.

В городе ремонтируют и строят новые дороги, появилось несколько интересных городских пространств. «Троицк – значимое место для Челябинской области, и у него большой туристический, рекреационный потенциал. Мы начали с инфраструктуры и последовательно, каждый год занимаемся ремонтом дорог, благоустройством, ЖКХ и другими направлениями. В целом, уже виден результат. Центральная часть преобразилась», - отметил губернатор.

Алексей Текслер проверил отремонтированную автодорогу и тротуар по ул. им. Степана Разина – они входят в исторический центр города. Дорога примыкает к ул. Октябрьской в районе медресе «Расулия» и площади у Торговых рядов, где построен светомузыкальный фонтан. Фонтан был открыт в апреле 2023 года, с вводом этого объекта центральная площадь города приобрела завершенный вид. Сегодня это новое место притяжения для жителей. Рядом оборудована автопарковка. Деньги на благоустройство были выделены Троицку из областного бюджета в рамках дотации.

Губернатор осмотрел, как проводится благоустройство улицы Октябрьской – это дорога-дублер центральных городских магистралей (ул. Ленина, Гагарина). На ней располагаются многие учреждения и социальные объекты, одна из городских мечетей. При этом асфальта здесь раньше не было. Уже уложено новое дорожное покрытие. На реконструкцию Октябрьской из областного бюджета направлено более 300 миллионов рублей. Работы будут завершены в следующем году.

Губернатор оценил реконструкцию улицы Володарского, откуда открывается вид на Свято-Троицкий кафедральный собор. Здесь полностью заменили асфальт, обустроили тротуар, автопарковку и велодорожку.

Уже завершена реконструкция парка им. Томина. Скоро появится новая набережная реки Уй, пляжная зона.

Алексей Текслер проверил, как идет благоустройство набережной. Этот проект благоустройства в 2022 году стал победителем на всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, который проводится в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Троицк получил федеральный грант в размере 100 миллионов рублей.

Будет построена площадка для проведения различных мероприятий, мастер-классов, выставок, интеллектуальных игр, уроков на свежем воздухе. Уже обустроены прогулочные тропы с местами для отдыха, оборудован пляж. Проектом предусмотрена зона кафе, проката спортивного инвентаря. В будущем планируется развивать на реке водно-речной транспорт.

«Но потенциал Троицка больше, - уверен глава региона. - Фактически это музей истории под открытым небом». Планируется восстанавливать архитектурное наследие, развивать туристическое направление.

Алексей Текслер посетил памятник архитектуры – усадьбу купца Острова 1880 года постройки. С 2016 года здесь проводилась реконструкция. Губернатор осмотрел музей купечества Урала, музей римской медицины, а также гостевой дом. Восстановлением уникального объекта занимается общественник Александр Ерахтин, в том числе за счет средств фонда президентских грантов. Глава региона поставил задачу включить музей-усадьбу в туристический маршрут.

В планах дальше развивать центральную часть города, где есть объекты, которые требуют восстановления. В дальнейшем они могут быть включены в туристическую составляющую Троицка.

В городе восстановили ДК в железнодорожном районе, стадион. Начато строительство нового физкультурного комплекса, в планах школа искусств, ипподром.

«Город преображается. Будем помогать ему и дальше, - отметил Алексей Текслер по итогу визита. – Всем советую сюда приехать. Троицк вам понравится и полюбится».