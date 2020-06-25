Текслер выступил с обращением к Заксобранию: Вместе мы сделаем регион лучше

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выступил с обращением к Законодательному собранию региона.

Это второе послание Алексея Текслера на посту руководителя области. Впервые он озвучил послание к областному парламенту в мае 2019 года.

В начале выступления Алексей Текслер поздравил всех с юбилеем Победы и поблагодарил ветеранов за возможность жить в мире. Не обошел стороной глава региона и актуальную на сегодня тему пандемии коронавирусной инфекции.

Регион, как и вся страна, активно вступил в борьбу с этой мировой заразой. «В сжатые сроки развернули порядка трёх тысяч коек. Обеспечили медучреждения оборудованием, в том числе – аппаратами искусственной вентиляции легких, лекарствами и средствами индивидуальной защиты», - отметил Алексей Текслер. В области оперативно запущены новые мощности по выпуску одноразовых масок, наращиваются объемы тестирования, всем инфицированным оказывается необходимая медицинская помощь. При этом остаются свободными более половины коек в развернутых госпитальных базах.

По мнению губернатора, «страна, и наша область экзамен пандемии выдержали, хотя, как подчеркнул ранее президент, эту заразу еще предстоит дожать, додавить. Губернатор поблагодарил медицинских и социальных работников, сотрудников Роспотребнадзора, волонтеров и каждого ответственного южноуральца, соблюдающего все требования и рекомендации, за свой вклад в борьбу с коронавирусом.

Далее Алексей Текслер остановился на принятых мерах в регионе для поддержки граждан и экономики. По словам губернатора, этот пакет стал беспрецедентным по своему масштабу, объёму выделенных средств и охвату помощи.

«В дополнение к федеральным мы ввели свои региональные меры поддержки: доплаты к пособию по безработице, выплаты в размере пяти тысяч рублей многодетным семьям и семьям, где мамы самостоятельно воспитывают детей, региональные доплаты медицинским и социальным работникам», - напомнил глава региона.

Для наиболее пострадавших организаций малого и среднего предпринимательства в области снизили до минимума ставки налогов, дали отсрочки по их уплате. Обеспечили возможность получения льготных займов. «Всё это – в дополнение к реализованным ещё в прошлом году шагам по снижению налоговой нагрузки на малый бизнес», - подчеркнул губернатор.

Алексей Текслер обозначил ключевую на сегодня задачу для власти - «возвращение к нормальной жизни, последовательное снятие ограничений и возобновление полноценной работы экономики при строгом соблюдении санитарных требований».

Отдельно глава региона обозначил приоритеты в развитии основных сфер жизнедеятельности.

Так в здравоохранении, где в этом году на четверть увеличено финансирование, продолжится строительство фельдшерско-акушерских пунктов, обновлять автопарк скорой и неотложной помощи, дооснащать учреждения медоборудованием, внедрять по всему региону «бережливую» поликлинику, открывать и проектировать новые медицинские объекты, формировать единую среду цифрового здравоохранения и развивать телемедицину. Особое внимание будет уделено кадровому обеспечению. А результаты работы в этой сфере будут оценивать по такому показателю, как ожидаемая продолжительность жизни. Ее планируется повысить к 2024 году с нынешних 72 лет до 77,5 года.

В системе образования также поставлены серьезные задачи: избавится от дефицита мест для детей от полутора до трёх лет, капитально отремонтировать 37 детсадов в 32 муниципалитетах, построить и реконструировать 10 школ в ближайшие три года, развивать современное дополнительное образование, с опережением обозначенного президентом срока обеспечить всех учеников начальной школы бесплатным горячим питанием – к 1 сентября 2020 года (глава государства давал срок до 1 сентября 2023 года).

Как и в здравоохранении, в образовании будет уделено самое пристальное внимание кадровым вопросам. «Президентом с 1-ого сентября этого года введена доплата за классное руководство в размере пяти тысяч рублей. Особо подчеркну, при этом будут сохранены все уже ранее установленные надбавки», - рассказал Алексей Текслер.

Особе внимание будет уделено привлечению педагогических кадров в сельские местности и малые города. Для этого регион будет активно работать по программе «Земский учитель».

Алексей Текслер обозначил планы и в развитии спортивной составляющей. «Спорт по-настоящему должен стать нормой жизни для самых широких слоев населения. Запрос у людей на это есть», - подчеркнул губернатор. В прошлом году и уже в начале текущего года было завершено строительство нескольких спортивных объектов, решается проблема спортивных долгостроев, начато проектирование и строительство 60 объектов по всей территории региона. «Они появятся практически в каждом муниципалитете», заверил губернатор. И вновь пристальное внимание к кадрам – будет запущена программа «Земский тренер» по аналогии с «Земским доктором» и «Земским учителем».

Губернатор также считает важным обеспечить юных спортсменов спортивной формой и инвентарём. Алексей Текслер поручил Минспорту области провести анализ ситуации и предоставить ему соответствующие предложения в срок до первого августа.

Не останется в стороне от внимания властей и культурная жизнь в регионе. За прошлые годы немало сделано. В планах открыть еще три виртуальных концертных зала, 7 библиотек, 4 автоклуба, отремонтировать еще 40 учреждений, завершить ремонт нескольких театров.

И в этой сфере крайне актуален кадровый вопрос. Для привлечения специалистов на село Алексей Текслер поручил министерству культуры региона разработать программу «Земский работник культуры».

Большие планы в регионе и в социальной сфере. Планируется актуализировать и расширить возможности социального контракта. Соответствующий законопроект намечено принять уже сегодня.

В числе особо важных для региона остается экология. По распоряжению губернатора подготовлен проект регионального экологического стандарта. До конца июля документ будет представлен на публичное обсуждение. К концу года планируется довести до 20 число стационарных и передвижных автоматизированных лабораторий. Данные с них будут поступать в Единый центр сбора и обработки информации. «На его базе мы обеспечим определение конкретного источника загрязнения и контроль достижения квот на выбросы, в рамках нового закона о квотировании», - пояснил Алексей Текслер. Результаты мониторинга будут доступны всем жителям.

Серьезное внимание власти продолжать уделять и улучшению качества воды. «Я вижу, как летом резко увеличилось количество жалоб на водоснабжение. Поэтому поручил провести полную инвентаризацию объектов и актуализировать все схемы водоснабжения в регионе», - сообщил Алексей Текслер.

Губернатор отметил, что на Южном Урале, где природа была и остается одним из важных богатств, нужно вплотную заняться решением проблем местных жемчужин (красивейших озер) и сделать туризм полноценной отраслью областной экономики.

Пристальное внимание будут уделено и рекультивации свалок. Первой будет облагорожена свалка мусора в Челябинске, затем на очереди свалки Магнитогорска, Златоуста, Миасса, Троицка. «Работаем над включением объектов в этих городах в федеральный проект «Чистая страна», - уточнил губернатор. Область первой стране приняла закон о раздельном сборе мусора, принята региональная схема обращения с отходами.

Алексей Текслер подчеркнул, для реализации всех намеченных, масштабных планов нужен опережающий рост инвестиций, как внешних, так и внутренних. Уже предпринято ряд шагов в этом направлении на региональном уровне. Кроме того, губернатор обратился к президенту с рядом инициатив по развитию моногородов и территорий опережающего развития. Глава государства их одобрил и дал соответствующие поручения правительству РФ для их реализации.

Алексей Текслер обозначил задачу на ближайшее будущее: удвоить инвестиции в основной капитал, (в 2019 году их объем составил почти 300 миллиардов рублей). «В привлечении инвестиций должны участвовать все органы исполнительной и местной власти. Сегодня нельзя ориентироваться лишь на эффективное освоение бюджетных ресурсов», - обозначил цели губернатор. В работу должны включиться все отраслевые ведомства и муниципалитеты.

«Эффективность отраслевых министров, глав муниципалитетов, качество управления отраслью и территорий, я буду оценивать в первую очередь по работе с инвесторами, по объёму привлечения инвестиций в регион», - предупредил Алексей Текслер.

Губернатор потребовал обеспечить цифровой мониторинг реализации инвестиционных проектов в регионе и оперативно решать все возникающие проблемы.

Губернатор остановился и на других актуальных для региона сферах (дорожной, общественный транспорт, агломерации, газификация, освещение, благоустройство), обозначив актуальные задачи.

Отдельно губернатор остановился на вопросах переселения из непригодного для проживания жилищного фонда, проблемах пострадавших дольщиков., новых возможностях по ипотеке. «Поручаю обеспечить максимальное информирование населения о предоставлении государством таких возможностей по улучшению жилищных условий», - распорядился Алексей Текслер.

Губернатор обратил внимание на важность работы с молодежью. Им принято решение о возрождении Управления молодежной политики. В ходе послания Алексей Текслер объявил открытый конкурс на должность руководителя создаваемой структуры.

Кроме того, губернатор поручил внедрить во всех территориях региона механизм инициативного бюджетирования и довести в ближайшие три года не менее чем до пяти процентов долю расходов муниципалитетов, определяемых с прямым учетом мнения людей.

Большое внимание область уделяет и процессам цифровизации. «С учётом передовых успешных практик в области будет создан комплекс цифрового управления регионом», - рассказал Алексей Текслер.

Губернатор призвал глав муниципалитетов активнее и на постоянной основе общаться с жителями, как лично, так и через социальные сети. «Важно слышать людей. Повторю, наш главный приоритет, центр нашего внимания – Человек. И этот приоритет – неизменен», - подчеркнул Алексей Текслер.

В завершении своего выступления губернатор напомнил о предстоящем первого июля голосовании по поправкам в Конституцию РФ. «Развитие региона, воплощение в жизнь всех наших планов возможно лишь в сильном, стабильном государстве. Сейчас как раз тот важнейший исторический момент, когда каждый из нас может сделать нашу страну сильнее», - уверен глава региона.

Кроме того, в сентябре южноуральцам предстоит выбрать новый состав регионального парламента. В 41 муниципалитете будет распределено более трёх тысяч депутатских мест.

«Вся наша деятельность должна быть направлена на одну цель – повышение качества жизни граждан, создание прямых, эффективных систем взаимодействия между гражданами и властью, которые, к сожалению, не всегда работали в последнее время, что порой приводило к недоверию и сомнению к деятельности властей в регионе в целом», - обратился губернатора ко всем, кто выдвигается в этом году в депутаты и тем, кто уже работает в системе власти.

Председатель Законодательного собрания региона Владимир Мякуш от имени депутатов поблагодарил Алексей Текслера за совместную, конструктивную работу по развитию Челябинской области. Спикер напомнил, что губернатор периодически встречается с парламентариями и обсуждает насущные проблемы, выслушивает предложения. «И в нынешнее обращение вошло много предложений парламентариев, - отметил Мякуш и поблагодарил губернатора. - За это вам отдельная благодарность».

Руководитель областного парламента отметил, что все профильные комитеты одобрили деятельность губернатора и отчет за 2019 год. В ближайших планах, когда ситуация по коронавирусу улучшиться, губернатор вновь встретится с депутатами, чтобы обсудить проблемы и наметить пути решения совместных действий.

Спикер выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество двух ветвей власти и после обновления состава Законодательного собрания.

Сегодня депутаты практически единогласно одобрили отчет губернатора. Воздержался лишь один. Против никого не было.