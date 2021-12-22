Telegram стал самым быстрорастущим мессенджером и опередил по трафику WhatsApp

В 2021-м году Telegram стал самым быстрорастущим мессенджером в Челябинской области. За год объем мобильного интернет-трафика в сервисе вырос в четыре раза, что вдвое выше общероссийского показателя. К таким выводам пришли специалисты МегаФона на основе анализа больших данных.

Мессенджер_unsplashTelegram в этом году впервые выбился в лидеры в 50-ти регионах страны. Например, помимо Южного Урала сейчас он опережает WhatsApp в Москве, Санкт-Петербурге, Свердловской области, Пермском крае, Удмуртии. Меньше всего этим мессенджером пользуются в республиках Северного Кавказа, где лидером традиционно является WhatsApp, доля которого составляет 67 процентов.

За год совокупный объем мобильного интернет-трафика в мессенджерах увеличился вдвое. Все больше абонентов используют их не только для отправки сообщений, но и для голосовых вызовов.

В 2021-м году на Telegram пришлось 57 процентов от общего объема передачи данных в мессенджерах. Эксперты объясняют его популярность тем, что это не только инструмент для общения и работы, но и один из главных источников информационного контента.

Как сообщает пресс-служба компании МегаФон, доля трафика в WhatsApp в Челябинской области составила 34 процента, хотя еще годом ранее она была на уровне 52-х процентов. Тройку популярных мессенджеров региона замыкает Viber c показателем девять процентов. В прошлом году на него приходилось 20 процентов.

Примечательно, что в целом по стране лидерство по объему данных удерживает WhatsApp. Но если динамика этого года продолжится, уже в начале 2022-го года Telegram может занять первое место в рейтинге популярных мессенджеров России.