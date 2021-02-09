ВТБ: господдержка увеличила спрос на автокредиты в Челябинске на 20%

Светлана Портье: за пять лет число мест в детских садах Челябинска выросло вдвое

Один из начальников ЮУЖД майнил крипту на рабочем месте

Многодетная семья из поселка Роза снова столкнулась со слепотой и странной забывчивостью власти

На этой неделе в Челябинскую область поступит еще 27 тысяч доз вакцины от ковида

В Челябинской области число привитых от ковида за неделю выросло в два раза

Тепло и горячая вода возвращаются в дома и социальные учреждения Советского района

Челябинск справился с очередной коммунальной аварией – управляющая компания уже подключает дома в Советском районе (АМЗ), оставшиеся без тепла и горячей воды в результате повреждения на теплотрассе ночью девятого февраля.

«Работы в Советском районе завершены. Система заполняется. Управляющая компания будет исполнять заявки жителей при наличии проблем по отдельным стоякам. Горячая линия УЖКХ – 263-21-21», - сообщили в пресс-службе городской мэрии о благополучном устранении последствий коммунального ЧП, в результате которого тепло и горячая вода покинули 41 многоквартирный жилой дом и девять социальных объектов, включая стационар, детские сады, школу, учреждение допобразования и профилакторий.