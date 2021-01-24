Теплоснабжение домов в Чурилово восстановлено

Теплоснабжение жилых домов и социальных объектах в Чурилово (Челябинский городской округ), прерванной в результате коммунальной аварии, восстановлено.
Напомним, в субботу, 23 января, с связи с повреждением на теплотрассе (Д300) без тепла и горячей воды остались жители 14 жилых домов, школа и детсад по улице Конструктора Духова. Отключение произошло в 10 часов 30 минут.
Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе администрации города, аварийно-восстановительные работы, как и планировалось, были завершены к 17 часам.
Но тепло в жилые дома пришло чуть позднее. На странице микрорайона ВКонтакте жители рассказывали, что еще около 21 часа вечера тепло вернулось не во все квартиры, оставшиеся без ГВС и теплоснабжения из-за аварии. «Отопления нет горячей воды тоже, греюсь чаем и обогревателем», - делилась Елена. «У нас все батареи холоднючие, уже до 18 градусов температура упала», - писала Татьяна.
В настоящий момент теплоснабжение восстановлено во всех домах.
По данным Челябинского Гидрометцентра, сегодня утром в Челябинске было минус 26 градусов. В течение суток температура воздуха будет повышаться и к утру понедельника синоптики обещают всего минус четыре градуса.
Прокуратура Тракторозаводского района Челябинска организовала проверку по факту отключения теплоснабжения и горячего водоснабжения в жилых домах и соцобъектах в Чурилово.
Фото: администрация Челябинска