Трамваи в Ленинском районе Челябинска начнут ходить лишь в конце ноября

Движение трамваев в Ленинском районе Челябинска планируют полностью восстановить лишь к утру 28-го ноября.

Запуск городского общественного электротранспорта откладывается в связи со срывом сроков поставки материалов.

На время проведения работ по капитальному ремонту трамвайных путей продолжают свою работу компенсационные автобусные маршруты, на которых работает шесть единиц техники большого класса.

Компенсационный маршрут №1 «Чистопольская» следует от остановки «Харлова» по Гагарина, Дзержинского, Машиностроителей, Новороссийской до остановки «Чистопольская», обратно - по Новороссийской, Гагарина до остановки «Харлова».

Автобусный компенсационный маршрут №2 «Харлова (КБС)» следует от остановки «Харлова» по Гагарина, Дзержинского, Машиностроителей, Новороссийской, Гагарина до остановки «Харлова».

Интервал движения между автобусами - 20 минут.

Кроме того, продолжает ходить трамвай-челнок, его маршрут - «Поселок Первый Плановый - Дзержинского – ЗЭМ».

Как отмечает телеграм-канал «Челябинский общественный транспорт», в настоящее время ведутся работы по улице Дзержинского - от Гагарина до Многостаночников, на Новороссийской - от Машиностроителей до Чистопольской, включая разворотное кольцо.