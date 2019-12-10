Транспортная полиция высоко оценила работу корреспондента «Урал-пресс-информа»

Корреспондент информационного агентства «Урал-пресс-информ» Инна Шемаева вошла в число победителей творческого конкурса Уральского федерального округа «Транспортная полиция: 100 лет на страже магистралей».

У Инны Шемаевой - победа в номинации «Лучшая публикация в сетевых изданиях». Жюри признала лучшими ее публикации «Транспортные полицейские Челябинска встретили вымпел «100 лет на страже магистралей» и «Наш щит надежен».

Награды представителям средств массовой информации из Челябинской и Свердловской областей сегодня, десятого декабря, в Екатеринбурге вручил начальник управления на транспорте МВД России по УрФО генерал-майора полиции Александр Востриков.

Открывая церемонию подведения итогов творческого конкурса, он отметил важность труда журналистов, объективно освещающих работу подразделений транспортной полиции в Уральском федеральном округе.

«Именно представители СМИ вносят большой вклад в формирование общественного мнения: проведенный в 2019-м году опрос показал, что уровень доверия граждан сотрудникам территориальных подразделений полиции составляет около 50-ти процентов, а уровень доверия транспортной полиции - свыше 70-ти процентов», - подчеркнул Александр Востриков.

Конкурс «Транспортная полиция: 100 лет на страже магистралей» был организован по инициативе Общественного совета при УТ МВД России по УрФО и приурочен к 100-летнему юбилею образования транспортной полиции.

На конкурс, проводимый с целью формирования объективного общественного мнения о работе сотрудников органов внутренних дел на транспорте, было представлено более двух десятков работ журналистов печатных и сетевых изданий, телерадиокомпаний Свердловской, Челябинской, Курганской, Оренбургской и Тюменской областей, Ямало-Ненецкого автономного округа.