Трещины, ямы, просадки: почему администрация Челябинска не контролирует дорожников?

Ни один из объектов ремонта по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» (БКД) в Челябинске, проверенных Народным фронтом, не прошел проверку на качество. В реестр вошли 14 гарантийных дорог, на состояние которых поступило наибольшее количество жалоб от водителей.

В тройку антилидеров (по данным ОНФ) по числу выявленных дорожных дефектов вошли объекты БКД, отремонтированные в 2020 году. Это участки дорог на улицах Шаумяна, Трактовая, Образцова. Их состояние можно охарактеризовать как «убитые», несмотря на то, что все они до сих пор находятся на гарантии. Примечательно, что все три объекта ремонтировала компания «УралДорСтрой», которая ранее неоднократно получала претензии от Народного фронта при проведении дорожных работ.

Улица Шаумяна стала рекордсменом по числу выбоин, и в целом этот участок можно использовать в качестве иллюстрации дорожных дефектов любого рода – здесь представители президентского движения обнаружили ямы, трещины, разрушение дорожного полотна вокруг колодцев и другие недостатки.

На улице Трактовой Народный фронт выявил многочисленные просадки, из-за которых на дороге скапливаются лужи. На сегодня участок явно требует повторного ремонта с полной заменой дорожного покрытия.

«Улица Образцова иллюстрирует полное отсутствие межведомственного взаимодействия – давнюю проблему, которую Народный фронт поднимает ежегодно в диалоге с профильными ведомствами всех уровней. Очевидно, с момента ремонта по нацпроекту здесь неоднократно побывали коммунальные службы, и сейчас новая дорога представляет собой удручающее зрелище: практически все люки находятся ниже уровня проезжей части, новое покрытие – в неэстетичных заплатках, обнаружены многочисленные трещины», - говорится в сообщении ОНФ.

Нарушения также были найдены на объектах других подрядчиков – компаний «Нижавтодорстрой» и «ДорстройГрупп». Отдельного внимания заслуживает некачественная работа фирмы «Строймеханизация»: объект на улице 250 лет Челябинску строили в 2020 году с нуля, и, вероятно, пренебрегли должной подготовкой дорожного основания. Результатом стали многочисленные трещины на новой дороге.

В реестр также вошли объекты БКД на улицах Каслинская, Сулимова, Городская, Овчинникова, Энтузиастов, Молдавская, Новороссийская, Героев Танкограда, Калинина, Куйбышева.

«Отметим, что все объекты ремонтировались в 2020-2021 годах и находятся на гарантии, соответственно, задача заказчика – добиться от подрядчиков исполнения обязательств, но комитет дорожного хозяйства в данном вопросе явно не слишком утруждается. В результате состояние ряда дорог удручающее. Недобросовестные исполнители пошли по простому пути – сделали некачественно и забыли, воспользовавшись отсутствием надлежащего внимания со стороны заказчика. Все это может повлечь колоссальные убытки для бюджета. Подобные прецеденты уже случались, часть из них удавалось предотвратить, благодаря оперативному вмешательству Народного фронта. С учетом вновь выявленных фактов, считаем необходимым подключить к ситуации правоохранителей», - заявил руководитель регионального исполкома Народного фронта в Челябинской области Денис Рыжий.

Общественники передали документы в органы прокуратуры для правовой оценки законности действий участников госконтрактов, а также заказчику работ (комитету дорожного хозяйства) и главе Челябинска с требованием обеспечить контроль за ситуацией.