Третьего сентября Челябинской епархии исполнилось 105 лет

Сегодня Челябинской епархии исполнилось 105 лет - она была учреждена третьего сентября 1918 года.

Челябинск стал церковным центром во многом благодаря железной дороге и переселенческому движению, требовавшему особого архипастырского надзора.

Из-за гражданской войны первый архиерей, назначенный на челябинскую кафедру, так и не побывал на Южном Урале. Епископ Гавриил (Чепур) эмигрировал.

Строящийся кафедральный собор станет четвертым в истории епархии. В первые годы главным храмом считался Христорождественский, после войны – Рождества Богородицы, с 1989 года и до сих пор – Симеоновский.

С конца 80-х и по сей день Челябинская епархия восстанавливает храмы, пострадавшие в советское время. Яркий пример – храм Александра Невского в Челябинске, реконструкция которого подходит к завершению.

На Южном Урале ведется активное строительство новых храмов. Лишь за последние месяцы были освящены церкви в Розе и Томино, открылся временный храм на северо-западе мегаполиса.