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Три челябинские студентки стали стипендиатками фонда Владимира Потанина

Три студентки биологического факультета Челябинского государственного университета будут получать стипендию в размере 25 тысяч рублей до окончания своего обучения в магистратуре. Девушки выиграли конкурс Стипендиальной программы Владимира Потанина и были отобраны из 5 747 представителей 75 ведущих вузов страны.

Анастасия Комаревцева занимается научными исследованиями в области иммуногенетики воспалительных заболеваний соединительной ткани. Сейчас она выполняет магистерскую диссертацию, посвящённую иммуногенетике ревматоидного артрита и построению моделей логистической регрессии на основе полиморфизмов интерлейкина-10 при данной патологии. Работа ведётся под руководством декана биологического факультета Дарьи Сташкевич.

«Ревматоидный артрит - это распространенное аутоимунное заболевание, поражающее соединительные ткани, например, суставы. Генетические маркёры могут предопределить ход болезни и оценить вероятность заболевания. В частности, я исследую интерлейкин-10 – это иммунорегуляторный цитокин, который может оказывать как провоспалительный, так и противовоспалительный эффекты», – отметила Анастасия.

Екатерина Девятова занимается изучением микробных профилей и антибиотикочувствительности условно-патогенных микроорганизмов, выделенных из открытых водоёмов Челябинской области. Тема магистерской диссертации Екатерины очень актуальна в связи с высокой антропогенной нагрузкой на водные объекты и отсутствием научной информации о состоянии резистома водоёмов Челябинска. Научный руководитель – доцент кафедры микробиологии, иммунологии и общей биологии Светлана Андреева.

«Важно знать экологическую, микробиологическую и эпидемическую обстановку, потому что человек, который купается в водоёме, имея открытые раны или пониженный иммунитет, может заразиться условно-патогенным микроорганизмом. А если он будет ещё и нечувствителен к антибиотикам, то лечение будет осложнено этим обстоятельством», - рассказала Екатерина.

Научно-исследовательскими работами в области иммуногенетики мультифакторных заболеваний, под руководством Дарьи Сташкевич занимается третья стипендиантка – Юлия Чумачёва. В 2019 году она исследовала генетический полиморфизм TNFa при синдроме раздражённого кишечника, сейчас изучает ассоциацию генетического полиморфизма рецептора фактора некроза опухолей с ревматоидным артритом.