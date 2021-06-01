Три тысячи километров на двух колесах: житель Челябинска отправился в Севастополь на велосипеде

Житель Челябинска Максим Уфимцев сегодня, первого июня, отправился в Севастополь на велосипеде. Отважному горожанину предстоит преодолеть три тысячи километров (и это только в одну сторону).

Стартовал Максим от памятника доблестным сынам Отечества, что на аллее Славы. В добрый путь его провожали земляки, в том числе представители «Боевого братства». В числе пожелавших челябинцу счастливого пути - ветеран пограничных войск Андрей Нестеров. Представитель челябинского «Боевого братства» отметил, что обратно житель южноуральской столицы также планирует возвращаться на велосипеде.

Когда ждать Максима обратно, пока неясно - путь предстоит неблизкий. Челябинск будет терпеливо ждать своего героя - победившим три тысячи километров.

«Для него это первое такое путешествие. Раньше он проезжал на велосипеде не более ста километров, доезжал до Миасса. А тут целых три тысячи километров, и это только в одну сторону», - отметил Андрей Нестеров.

Он выразил уверенность, что на протяжении всего долгого и, хочется надеяться, по-настоящему интересного, путешествия Максиму обязательно будут встречаться добрые люди, которые скажут ему теплые слова, окажут поддержку. Однако, конечно, хватит на его долю и трудностей – наверняка, большинство ночей он проведет под открытым небом, в палатке, которая, как и другое нехитрое имущество (Максим едет налегке), путешествует вместе со своим хозяином. Также он взял с собой и рюкзак для велосипеда.

Первая остановка челябинского смельчака – город Златоуст: ночевать он будет в лесу, в палатке. Максиму есть с кого брать пример – один из его друзей четыре месяца потратил на путешествие на Дальний Восток, второй товарищ умудрился до самого Мурманска добраться.

Фото предоставлено Андреем Нестеровым