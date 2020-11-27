Троицкая школьница стала известной благодаря «Узникам Освенцима»

Молодая художница – школьница из Троицка Челябинской области - Милена Халманских получила известность благодаря своей картине «Узники Освенцима». Данную картину художница рисовала год, однако это принесло заслуженные плоды, сначала она стала дипломантом в областного конкурса, посвящённого 75-летию Победы; затем писательница из Санкт-Петербурга предложила ей проиллюстрировать книгу, а совсем недавно челябинский писатель Олег Павлов предложил Милене опубликовать её работу в альманахе челябинского отделения Союза писателей «Подорожник».

По словам Милены, вдохновлялась она кинокартиной «Мальчик в полосатой пижаме». Сначала она нарисовала самого мальчика, потом добавила ещё несколько людей в чёрно-белом варианте и решила ограничиться этой цветовой палитрой.

Заведующая художественным отделением Детской художественной школы №1 в Троицке Елена Вафина в интервью местному телеканалу призналась, что не любит, когда дети рисуют очень серьёзные картины, пропитанные духом трагизма. Милена, чтобы создать свою работу, проштудировала множество литературы, посмотрела много фильмов по этой теме. Отчасти поэтому на картину девушка потратила около года, много времени ушло на прорисовку. Здесь не меньше семи слоёв краски, проволока, птицы, лица, некоторые детали нарисованы поверх основного изображения, некоторые элементы перерисовывались по несколько раз.

После участия в областном конкурсе, посвящённом 75-летию Победы, Милену нашла в соцсетях писательница из Санкт-Петербурга Наталья Васильева. Она предложила молодой художнице проиллюстрировать её книгу «Кошачья академия». Сейчас Милене уже пришло материальное вознаграждение за её труд, однако это далеко не главное, гораздо важнее то чувство, когда впервые держишь в руках проиллюстрированную тобой книгу, признается Милена.

5

«С того момента, как я проиллюстрировала книгу, ничего особо не поменялось. Предложили опубликовать мою работу в альманахе «Подорожник», я была не против. Так как я - ученица 9 класса, я сейчас ушла с головой в учёбу и параллельно учусь в художественной школе. В будущем я бы хотела научиться рисовать на компьютере, – рассказала Милена.

Олегу Павлову очень понравилась картина «Узники Освенцима». Также он рассматривает возможность напечатать в альманахе подборку рисунков Милены.