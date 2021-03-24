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Тысячелетия Великой Степи: в Чесменском районе создают еще один живой средовой музей

В Чесменском районе (Челябинская область), возле села Редутово, в мае этого года появится казахская юрта с окружением.

Юрта (именно такая, какую ставили казахи, проходившие через земли Чесменского района много лет назад) станет третьим национальным жилищем в экскурсионно-познавательном маршруте «Тысячелетия Великой Степи» в дополнение к уже существующим Татарскому дому в самом Редутово и Казачьему дому в поселке Черноречье Троицкого района.

Организация еще одного живого средового музея, передающего историко-культурную среду, а не только интерьер, стала возможна благодаря победе краеведческого проекта «Чесменская экспедиция» в конкурсе грантов губернатора Челябинской области.

По словам специалиста по туризму администрации Чесменского района Марины Овчинниковой, являющейся одним из авторов проекта, удивительно, но здесь сохранились не только воспоминания, но и фотографии, что является редкостью.

«Специалисты нашли даже место, где эти юрты ставили в XIX – самом начале XX века, – на массиве Кыстау у села Редутово. В юрте и вокруг неё будут воссозданы национальная кухня и ремесло, свойственные именно нашей территории, как по литературным, так и по устным источникам – от потомков этих кочевников и их соседей», - рассказала Марина Овчинникова.

Юрта построена на заказ с соблюдением всех национальных традиций: гнутый каркас, войлочные стены. Чтобы у переносного дома появилась своя история, поднять шанырак – главную и сакральную часть юрты – пригласили одного из самых уважаемых казахских старейшин.

С юртой, временно установленной в здании чесменского дома культуры, уже познакомились участники методического инфотура, организованного Агентством международного сотрудничества Челябинской области.

Чтобы перенять успешный опыт развития сельского туризма, в Чесменский район приехали фермеры и муниципальные специалисты из Аргаяшского, Пластовского, Кизильского, Карталинского районов, а также представители «Территории бизнеса».

Марина Овчинникова рассказала о том, как найти финансовые и человеческие ресурсы для создания новых объектов и маршрутов, поделилась своим опытом участия в грантовых проектах и планами на 2021-й год.

Так, в рамках «Чесменской экспедиции» в июле состоится фестиваль тюркской культуры, где редутовская юрта обрастет соседями, - свои жилища привезут фольклористы из Казахстана. В результате получится настоящее кочевое становище.

Напомним, в Чесменском районе в настоящее время реализуются два сельских маршрута – «Тысячелетия Великой Степи» (по селу Редутово) и «Река Черная – река времени» (межмуниципальный маршрут) – с гастрономической и этнографической программами, мастер-классами по ткачеству, гончарному мастерству, вязке пуховых платков и другими.

СПРАВКА

Шанырак – деревянный обод, завершающий купол юрты. У шанырака есть прикладное значение – это дымоход и отверстие для солнечного света. Но это и сакральный элемент – символ Вечного Неба (Тенгри), основа благополучия рода.