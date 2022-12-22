У Челябинска появилась новая новогодняя традиция – "КИНОЁЛКА Радио ОЛИМП"

В среду, 21 декабря в КРК "Мегаполис" состоялась "КИНОЁЛКА Радио ОЛИМП" – яркое событие декабря. За право побывать на празднике слушатели боролись в эфире 104.5 FM. Самые находчивые и смекалистые получили возможность зарядиться новогодним настроением и получить подарки.

Необычную программу для гостей приготовили ведущие шоу «УТРО НА ОЛИМПЕ» Арина Сергеева и Роман Прецер: эфирные конкурсы, полюбившиеся слушателям, повеселили гостей у ёлки. Традиционно разыграли и фирменный желтый бокс Радио ОЛИМП, полный подарков. Партнеры мероприятия поздравили гостей с пользой для здоровья: Многопрофильный медицинский центр «МЛЦ» презентовал сертификаты МРТ, а настоящие виртуозы массажа от Студии Тайского СПА «Thai Lotus» помогли взрослым расслабиться прямо на празднике и подарили сертификаты на свои приятные услуги.

Конечно, на "КИНОЁЛКУ Радио ОЛИМП" заглянул и главный зимний волшебник – Дед Мороз с мешком подарков для всех тех, кто в него верит.

Изюминкой вечера стал просмотр доброй новогодней комедии «Елки 9» (12+). Эксклюзивный показ новинки в Мегазале для гостей «КИНОЁЛКИ Радио ОЛИМП» подарил КРК Мегаполис.

Новая добрая традиция появилась у Челябинска. По словам организаторов праздника, это мероприятие станет ежегодным. В следующем декабре запланировано еще больше сюрпризов и подарков. Ведь чудеса там, где Радио ОЛИМП.