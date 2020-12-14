У челябинского микрорайона «Парковый-2» появится собственная библиотека

В Центральном районе Челябинска, в границах улиц Петра Сумина и Петра Столыпина, появится новая библиотека.
Об этом сегодня, 14-го декабря, на аппаратном совещании в челябинской мэрии сообщила заместитель главы города по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская.
По ее словам, нежилое помещение для размещения библиотеки в Центральном районе (микрорайон «Парковый-2») было приобретено комитетом по управлению имуществом в собственность муниципалитета в рамках реализации программы «Реальные дела».
«В настоящее время подписан акт приема-передачи объекта в муниципальную собственность. Право оперативного управления данным помещением закреплено за Центральной библиотечной системой города Челябинска», - отметила Надежда Рыльская.