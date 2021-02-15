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У каждого четвертого южноуральца был служебный роман

Служба исследований hh.ru провела опрос среди южноуральцев и выяснила, случались ли у них служебные романы и как это повлияло на продвижение по карьерной лестнице.

Только 27% жителей Челябинской области уверены, что у них на работе не случались романы между коллегами. 36% знают, что близкие отношения были между сотрудниками разных отделов, 21% в курсе романов внутри отдела, 13% знают о любовной связи между начальником и подчиненным. Еще 19% сообщили, что им ничего не известно о таких ситуациях в коллективе.

Говоря о самих себе, 26% жителей Челябинской области признались, что у них был как минимум один роман на работе (в целом по стране доля таких респондентов выше – 29%, по УрФО – 28%). Интересно, что положительный ответ на данный вопрос чаще давали люди 35-44 лет, а отрицательный – 18-24 лет.

Говоря о влиянии служебного романа на карьеру, 40% жителей Челябинской области сообщили, что в их работе ничего не изменилось, но еще 18% признались, что оба уволились (это самый высокий показатель в стране). 9% рассказали, что уволиться пришлось только одному из пары, 3% - что пришлось сменить отдел.

В 73% случаев служебные романы южноуральцев завершались расставанием. Еще 15% поженились с коллегой, 12% до сих пор вместе, но пока не женаты.