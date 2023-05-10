У пары северных оленей в Челябинском зоопарке появился маленький Буран

Челябинский зоопарк порадовал чудесной новостью – шестого мая в стенах муниципального учреждения на свет появился северный олененок, которому уже дали имя: Буран.

Очаровательный малыш стал первым чадом папы Байкита и четвертым детенышем мамы Маковки.

Как рассказали в зоопарке, крошка Буран очень активный и в то же время послушный. И Маковка, и ее сынок чувствуют себя хорошо, их временно разместили в отдельном вольере.

Подписчики зоопарка радуются новости о рождении олененка, умиляются его обворожительной наружности, желают славному малышу и его маме здоровья, называют случившееся счастьем.