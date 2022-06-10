У православных 11 июня - Троицкая вселенская родительская суббота

В субботу, 11 июня 2022 года, у православных - Троицкая вселенская родительская суббота. Она отмечается на 48-й день после Пасхи. Накануне двунадесятого праздника Пресвятой Троицы православные поминают всех усопших христиан.

Во всех храмах в этот день совершаются заупокойные Литургии и панихиды. Обычно в этот день православные приходят в храм, чтобы поставить свечку и подать записку за упокой души умерших родных и близких. Можно помолиться дома.

В Троицкую родительскую субботу православные посещают могилы своих умерших близких и родных.

Так, в этот день подают милостыню нищим, делают взносы на благотворительность, помогают нуждающимся и больным. В этот день устраивается поминальная трапеза.

Всего родительских суббот в году восемь. Помимо Троицкой, это еще и Мясопустная, или Вселенская (за неделю до Великого поста), субботы второй, третьей и четвертой недель Великого поста (в этом году 19 и 26 марта, третьего апреля), Радоница (девятый день после Пасхи), поминовение убиенных воинов на 9 мая и Дмитровская (последняя перед восьмым ноября, днем памяти великомученика Димитрия Солунского, в этом году – пятого ноября). Из всех поминальных суббот только две Вселенские (общие для всей Православной Церкви): Мясопустная и Троицкая.