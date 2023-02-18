У православных 18 февраля первая в 2023 году родительская суббота – Вселенская мясопустная суббота. Она отмечается за восемь дней до начала Великого поста.

Мясопустная суббота называется Вселенской потому, что в этот день поминают не только умерших родственников, но и всех усопших крещеных христиан. Также проводятся вселенские панихиды, которые представляют собой заупокойные богослужения. Люди молятся о том, чтобы Бог упокоил души усопших и смилостивился, отпустив им все земные грехи.

Мясопустную субботу еще называют Малой Масленицей, так как поминальный день приходится на мясопустную неделю, то есть на крайнюю неделю перед Масленицей.

Служители церкви отмечают, что в родительскую субботу важно посетить храм, поучаствовать в панихидах и заупокойных службах.

В 2023 году также еще будет несколько родительских суббот: 11, 18 и 25 марта (вторая, третья и четвертая субботы Великого поста), 25 апреля (Радоница, отмечается на девятый день после Пасхи), третьего июня (Троицкая суббота, отмечается на 48-й день после Пасхи), седьмого октября (Покровская), 28 октября (Михайловская), 28 ноября (Дмитровская). День поминовение усопших воинов - девятого мая, День поминовения православных воинов – 11 сентября. Из всех поминальных суббот только две Вселенские (общие для всей Православной Церкви): Мясопустная и Троицкая.

ДЛЯ СПРАВКИ

В 2023 году Масленичная неделя начнется 20 февраля и завершится 26 февраля Прощеным воскресеньем. Великий пост у православных продлится с 27 февраля по 15 апреля. Пасху будут отмечать 16 апреля.