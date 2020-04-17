Завтра, 18 апреля, у православных Великая Суббота, ее еще называют Страстная или Красильная. Великая суббота - это последний день, когда можно причаститься и исповедоваться перед Пасхой на утренней службе.

В Великую Субботу христиане вспоминают пребывание Пречистого Тела Спасителя в гробнице. Утром этого дня совершается литургия по чину святителя Василия Великого. На ней нередко причащаются те, у кого не получилось сделать это в четверг. Отличительной чертой данной службы является чтение пятнадцати паремий – отрывков из Ветхого Завета с пророчествами о крестной смерти и славном воскресении Спасителя.

В этот день готовят все для пасхального застолья. Также продолжают красить яйца. В Великую субботу верующие идут в церковь, в том числе и для того, чтобы освятить пасхальную снедь. В этом году верующих призывают отказаться от посещения храмов в связи со сложной ситуацией с распространением коронавирусной инфекции.

Митрополит Челябинский и Миасский Григорий призвал верующих не приносить завтра праздничную еду на освящение в храм, благословить ее самостоятельно дома. Для этого необходимо трижды пропеть тропарь «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав» и трижды окропить снедь святой водой со словами «Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа». После этого можно приступать к разговению.

Ближе к ночи с субботы на воскресенье начинается торжественная ночная служба. Традиционно на ночное пасхальное богослужение приходит множество людей. В этом году южноуральцев просят сделать исключение и остаться дома. «Священники будут совершать богослужения в православных храмах, вам же надлежит остаться дома. Многие храмы устраивают интернет-трансляции своих богослужений», - обратился к православным христианам владыка Григорий.

Ближе к полуночи в храмах совершат особую краткую службу, называемую полунощницей, в завершение которой священники занесут Святую Плащаницу в алтарь. Затем, в полночь, с пением «Воскресение Твое, Христе Спасе, ангели поют на небесех, и нас на земли сподоби чистым сердцем Тебе славити» священники выйдут из алтаря. После крестного хода начинается пасхальная утреня, а затем и литургия.

«Главные праздничные службы – заутреню и литургию в пасхальную ночь из Свято-Симеоновского кафедрального собора – будут транслировать на телеканале ОТВ», - отметил митрополит.

В субботу заканчивается пост, уже в воскресенье утром наступает Великий праздник Пасхи, и любые ограничения на прием пищи снимаются.