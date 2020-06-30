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У сотрудника минпрома Челябинской области подозревают коронавирус

Общество
Сегодня, 14:56
Автор: 
Олеся Денисова

У сотрудника Министерства промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области получен условно положительный результат на коронавирусную инфекцию Covid-19.

Эту информацию агентству «Урал-пресс-информ» подтвердили в пресс-службе ведомства.

"У одного из сотрудников министерства подозревают коронавирусную инфекцию. Первый тест на Covid-19 дал условно положительный результат. Взят второй анализ, его результат будет известен в ближайшие день-два", - пояснили в пресс-службе.

Сотрудник с подозрением на ковид находится на больничном и получает необходимое лечение. Все контактировавшие с ним сотрудники переведены на удаленный режим работы, уточнили в пресс-службе.

Напомним, ранее был выявлен второй случай коронавирусной инфекции в министерстве строительства и инфраструктуры Челябинской области.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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