У улыбающегося Энштейна в Челябинске появятся потрясающей красоты соседки

Улыбка Энштейна, украсившая бульвар по проспекту Ленина в Челябинске, компенсирует лаконичность посадок, которые будут произведены на популярном у горожан общественном пространстве в этом году.

Так пошутила директор Ботанического сада ЧелГУ Вера Меркер, являющаяся автором проекта озеленения бульвара (на участке от улица Лесопарковой до улицы Володарского).

Изображение выдающегося ученого, весело высунувшего язык (эту знаменитую улыбку знает весь мир), появилось в самом начале пешеходной зоны, перед памятником Курчатову, в прошлом году. До начала благоустройства знакового общественного пространства вдоль ЮУрГУ размещалась автомобильная парковка.

В конце октября 2019-го года глава Центрального района Виктор Ереклинцев во время прогулки по бульвару пообещал главе Челябинска Наталье Котовой, что в будущем соседями гения станут многолетние растения - почва для посадки кустарников и цветов была подготовлена уже тогда.

Вера Меркер рассказала, что улыбка Энштейна получит достойное обрамление. Вокруг изображения гения появятся четыре зеленые зоны свободной формы. Здесь высадят зимостойкие кустарники потрясающей красоты, обильно и продолжительно цветущие, - гортензии метельчатые. Кустарники окружат стрижеными живыми изгородями. Эффектно и безопасно - для красавиц-гортензий, конечно же.

Не исключает Вера Меркер и вероятности того, что вместо гортензий рядом со смеющимся Энштейном появятся парковые розы (этот альтернативный вариант указан в примечании к проекту). Это чудесные, непривередливые растения, не уступающие по красоте гортензиям. Данные кустарники обильно цветут больше месяца.

Территория рядом с Энштейном - далеко не единственная на бульваре, где появятся многолетние растения. Проектом, презентованным сегодня, 22-го апреля, Верой Меркер, предусмотрено обустройство миксбордеров - сборных цветников непрерывного цветения (из травянистых многолетников и кустарников).

Деревьев на бульваре и так много, так что акцент будет сделан на цветах и кустарниках (последние, как заметила Вера Меркер, из последних сил борются с кленом ясенелистным, который распространяется самосевом и является опасным, хоть и красивым, сорняком).

"Цветовые гаммы, выбранные нами, не очень пестрые. Решение выбрать сдержанные цвета мы приняли, чтобы на бульваре не было цыганщины", - пояснила Вера Меркер.

Все зеленые зоны - плавных, округлых форм, нет никаких прямых линий, прямых углов. Все максимально свободно.

Предпочтение будет отдаваться астильбам, бузульнику, лилейнику. Во всей красе эти растения покажут себя на второй год после высадки.

В общей сложности на бульваре по проспекту Ленина будет высажено пять тысяч 540 растений, рассказал Виктор Ереклинцев. В их числе - 43 дерева, 604 древесных кустарника и четыре тысячи 893 травянистых многолетника.

"Цифры могут быть скорректированы", - уточнил чиновник.

Виктор Ереклинцев отметил, что в Центральном районе масштабное озеленение будет произведено также на Алом Поле, скверах на Тернопольской и Воровского. Идеи очень интересны и необычны, все продумано до мелочей - горожанам должно понравиться.