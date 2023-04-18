У Вечного огня Челябинска состоится митинг по случаю открытия «Вахты Памяти»

В Челябинске в среду, 19 апреля, на бульваре Славы у мемориала «Вечный огонь» состоится торжественный митинг в честь открытия регионального этапа всероссийской акции «Вахта Памяти-2023».

Поисковый сезон откроют более ста бойцов южноуральских отрядов, отмечают в челябинском региональном отделении «Поискового движения России».

В Законодательном собрании Челябинской области первый заместитель губернатора Ирина Гехт вручит поисковикам напутственные письма на будущий полевой сезон в рамках всероссийской «Вахты Памяти».

Кроме того, состоится рабочее совещание с руководителями поисковых объединений, а для юных бойцов отрядов будет проведена экскурсия в военно-исторических клуб «Дивизион».

Мероприятие пройдет при поддержке областного правительства и главного управления молодежной политики региона.