УАЗики, медикаменты, одежду и сладости: челябинская епархия отправила гуманитарную помощь в зону спецоперации

Челябинская епархия продолжает оказывать помощь участникам специальной военной операции. Так, на днях с территории Свято-Троицкого храма села Долгодеревенское Сосновского района для российских военнослужащих и мирных жителей Донбасса была отправлена очередная партия гуманитарного груза.

Совсем скоро разведчики получат два автомобиля «УАЗ-фермер», для солдат доставят личные посылки, комплекты формы и белья, сладости, чай, кофе, мед, колбасу. Для обустройства быта и боевых позиций – генераторы, бензопилы, шуруповерты, болгарки, маскировочные сети. В полевые госпитали отдадут перевязочные материалы и медикаменты. Мирным жителям отвезут продукты: гречку, макароны, подсолнечное масло.

Военнослужащим помогают верующие Сосновского района и Челябинска. Вещи, медикаменты и продукты активно собирали в Одигитриевском женском монастыре, храме в честь иконы Божией Матери «Взыскание Погибших», храме святителя Луки Крымского, храме иконы Иерусалимской Божией Матери и храме мученика Иоанна Воина.

«Это уже шестая партия на Донбасс такого объема. Раньше отвозили Газелями, сейчас уже фурами. Без наших прихожан, их бескорыстного участия, ничего бы не было. Кто может, помогает материально, кто-то вносит вклад своими руками – все ценно и нужно. В этот раз на передовую мы отправили груз примерно на два с половиной миллиона рублей», – рассказал настоятель Свято-Троицкого храма села Долгодеревенское протоиерей Георгий Артарьян.

Загружать в фуру коробки с посылками помогли подростки трудового отряда Челябинского линейно-производственного управления магистральных газопроводов. Партию гуманитарной помощи от южноуральских верующих на передовую будут сопровождать настоятель Свято-Троицкого храма протоиерей Георгий Артарьян и настоятель храма святителя Николая в поселке Солнечный иерей Димитрий Степкин.