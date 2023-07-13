13.07.2023
УАЗики, медикаменты, одежду и сладости: челябинская епархия отправила гуманитарную помощь в зону спецоперации
13.07.2023
Чемпионат России по спортивному ориентированию впервые пройдет в Челябинске
13.07.2023
На озере Тургояк третий день ищут пропавшую жительницу Миасса
13.07.2023
Под Южноуральском задержали поджигателя леса
13.07.2023
Новые варианты семейного досуга предлагает Музей искусств
12.07.2023
Анонсы событий и мероприятий на 13 июля (18+)
УАЗики, медикаменты, одежду и сладости: челябинская епархия отправила гуманитарную помощь в зону спецоперации
06.07.2023
Андрей Нестеров: «Современные бойцы должны равняться на подвиг наших прадедов»
05.07.2023
Российские спецназовцы в зоне СВО настроены на победный регистр
04.07.2023
Южноуральские бойцы прислали с передовой «песнь» желторотого патриота
13.06.2023
Челябинский «Ангел» награжден медалью «За отвагу»
Челябинская область по распоряжению Мишустина получит на дороги 146 миллионов рублей
12.07.2023
Алексей Текслер: «Иннопром» – хорошая возможность установить новые связи, подписать соглашения с инвесторами
11.07.2023
Антон Лебедев: «65 лет отвечаем за тепло в домах и работу промпредприятий»
10.07.2023
В Челябинске готова проектно-сметная документация на ремонт двух знаковых монументов
10.07.2023
Челябинская область отмечает день семьи, любви и верности
08.07.2023