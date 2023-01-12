11.01.2023
Холодный антициклон покидает Челябинскую область
11.01.2023
Сегодня - пятый день рождественских святок
11.01.2023
Анонсы событий и мероприятий на 12 января (18+)
11.01.2023
Фальсификаторов масла в Челябинской области выявил искусственный интеллект
11.01.2023
В Чесменском районе сиротам выдали квартиры с утеплением коробками из-под сока
11.01.2023
Областная больница Троицка пополнилась оборудованием и кадрами
Ученики замерзают в школе Юрюзани и отправлены на дистант
27.09.2021
В Челябинской области пока не обеспечено теплом 1% учреждений соцсферы и 0,5% жилья
21.12.2017
В Челябинске 15 тысяч жителей второй день сидят без тепла и горячей воды
Правительство Челябинской области обжалует арест 131 квартиры, полученной в дар от АИРа
10.01.2023
Челябинская область сыграет в интеллектуальный квиз в день 120-летия Курчатова
10.01.2023
Страховые пенсии южноуральцев увеличились с первого января
10.01.2023
Челябинцам не удалось оспорить решение мэрии об изменении границ леса
09.01.2023
Мороз отменил занятия в школах Челябинска, Магнитогорска, Миасса и Копейска
09.01.2023