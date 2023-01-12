Ученики замерзают в школе Юрюзани и отправлены на дистант

Ученики школы №2 Юрюзани (Челябинская область) уже второй месяц вынуждены учиться дистанционно и часто болеют в связи с плохим отоплением в учебном заведении. Родители просят губернатора о помощи.

По словам родителей, в городе Юрюзань с начала зимы идет реконструкция тепловых сетей и постоянно отключают отопление.

«Ученики школы №2 практически весь декабрь проучились дистанционно, так как температура в классах очень низкая, много детей заболели. Сейчас январь и нас опять отправили на дистанционное обучение», - рассказывает Маша Ульянова в группе «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» ВКонтакте. - В школе очень холодно, хотя, сети поменяли и ситуация должна быть обратной».

Марина Аплеева добавляет, что температура в школе всего плюс восемь градусов.

«Алексей Леонидович, помогите, пожалуйста, - обращаются родители к губернатору. - Мы не знаем, как повлиять на сложившуюся ситуацию. Надеемся на вашу помощь». Но пока никакой реакции ни от местных, ни от областных властей не видно. Запрос в администрацию отправлен.