Ученые ЮУрГУ синтезировали препарат с антимикробными и противогрибковыми свойствами

Новые химические соединения, подавляющие развитие вирусов и грибков, синтезировали ученые Южно-Уральского государственного университета и Института органической химии РАН вместе с международной командой специалистов.

Исследование стало существенным шагом в оптимизации антивирусных и противогрибковых соединений. Результаты фундаментальной работы были опубликованы в журнале первого квартиля Antibiotics.

Синтез новых эффективных соединений для борьбы с вирусом и грибками ведется в тесном взаимодействии ЮУрГУ и Института органической химии РАН уже пять лет.

Старт дало открытие совместной Лаборатории полисероазотистых гетероциклов. В будущем ученые намерены исследовать действие синтезированных соединений для борьбы с заболеваниями со схожим механизмом лечения.

Как сообщает пресс-служба ЮУрГУ, кроме того, будет продолжен поиск новых производных 1,2,3-тиаселеназола в качестве эффективных противовирусных препаратов.