Ученые ЮУрГУ синтезировали препарат с антимикробными и противогрибковыми свойствами
Новые химические соединения, подавляющие развитие вирусов и грибков, синтезировали ученые Южно-Уральского государственного университета и Института органической химии РАН вместе с международной командой специалистов.
Исследование стало существенным шагом в оптимизации антивирусных и противогрибковых соединений. Результаты фундаментальной работы были опубликованы в журнале первого квартиля Antibiotics.
Синтез новых эффективных соединений для борьбы с вирусом и грибками ведется в тесном взаимодействии ЮУрГУ и Института органической химии РАН уже пять лет.
Старт дало открытие совместной Лаборатории полисероазотистых гетероциклов. В будущем ученые намерены исследовать действие синтезированных соединений для борьбы с заболеваниями со схожим механизмом лечения.
Как сообщает пресс-служба ЮУрГУ, кроме того, будет продолжен поиск новых производных 1,2,3-тиаселеназола в качестве эффективных противовирусных препаратов.
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