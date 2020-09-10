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Ученые ЮУрГУ синтезировали препарат с антимикробными и противогрибковыми свойствами

Общество
Сегодня, 09:31
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Новые химические соединения, подавляющие развитие вирусов и грибков, синтезировали ученые Южно-Уральского государственного университета и Института органической химии РАН вместе с международной командой специалистов. 

Исследование стало существенным шагом в оптимизации антивирусных и противогрибковых соединений. Результаты фундаментальной работы были опубликованы в журнале первого квартиля Antibiotics.

Синтез новых эффективных соединений для борьбы с вирусом и грибками ведется в тесном взаимодействии ЮУрГУ и Института органической химии РАН уже пять лет. 

Старт дало открытие совместной Лаборатории полисероазотистых гетероциклов. В будущем ученые намерены исследовать действие синтезированных соединений для борьбы с заболеваниями со схожим механизмом лечения. 

Как сообщает пресс-служба ЮУрГУ, кроме того, будет продолжен поиск новых производных 1,2,3-тиаселеназола в качестве эффективных противовирусных препаратов.

 

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