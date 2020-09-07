Ученые ЮУрГУ впервые в мире создали минерал с уникальными свойствами

Ученые Южно-Уральского государственного университета научились «настраивать» физические свойства вещества в зависимости от цели его применения - создавать материалы, способные выдерживать высокие температуры.

«Высокоэнтропийные материалы содержат в своем составе не менее пяти компонентов, что позволяет варьировать свойства получаемого материала в широких диапазонах. Если в исходное вещество добавить один или два легирующих компонента, мы сможем модифицировать свойства и структуру вещества», - рассказал доктор химических наук, профессор, заведующий кафедрой материаловедения и физикохимии материалов ЮУрГУ Денис Винник.

Как сообщает пресс-служба вуза, таким образом, у ученых появляются методы для получения материала с заданными, нужными для конкретного использования, свойствами (то есть, они могут оптимизировать и получать материал для одного конкретного применения).