Учёные ЮУрГУ разрабатывают комплекты здорового питания для туристов и спортсменов

В Южно-Уральском государственном университете, на кафедре «Технология и организация общественного питания» ведётся разработка комплектов здорового питания для лиц, ведущих активный образ жизни.

«Совместно с кафедрой туризма мы планируем оборудовать маршрут на Таганайском хребте, где участников похода на определённых дистанциях ждали бы точки питания, – рассказывает заведующий кафедрой, доктор технических наук Абдували Тошев. – Современная биохимия позволяет точно рассчитать, какие аминокислоты, белки необходимы организму для восстановления мышц, для восполнения запасов сил».

В меню будут входить как специальные напитки – из свекольного сока, из ягод, так и биодобавки, разработанные на основе растительного сырья (нута, рапса и т.д.). Такие добавки позволяют превращать привычную пищу в продукт с повышенным содержанием белка».

Продукты для туристов должны быть не только сытными и богатыми полезными веществами, но и долго храниться. Старшему поколению памятны консервные банки с надписью «Завтрак туриста». Но в ЮУрГУ разрабатываются «здоровые» методы продления срока годности продуктов. Например, добавки к мясу на основе антиоксидантов, инактивирующих окисление – а значит мясной продукт портится гораздо медленнее. В добавку входят и другие растительные компоненты, один из которых – розмарин.

Будет разработано три типа меню: один собственно для спортсменов, участников похода, испытывающих тяжёлые нагрузки, и два для прочих людей, например, обслуживающего персонала – облегчённый вариант и вариант для лиц, ведущих активный образ жизни. Планируется проведение эксперимента с участием спортсменов-добровольцев.