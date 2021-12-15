Удаленная работа с 1С: возможности, преимущества

Одним из самых популярных решений от компании 1С является 1С: Предприятие через Интернет (1С:Fresh), многочисленные достоинства и преимущества которого смогло оценить большинство современных руководителей. В сегодняшней статье мы поговорим о назначении и преимуществах 1С Онлайн, а также узнаем, в какую стоимость обойдется её использование.

1С удаленно предоставляет множество возможностей, в частности, благодаря такому решению можно быстро и эффективно осуществлять налоговый и бухгалтерский учёт, формировать отчётности, анализировать полученные результаты. Программный продукт позволяет сдавать готовые отчёты в контролирующие органы и службы, не отходя от экрана монитора. Бухгалтеры и экономисты смогут подтвердить, что такой формат очень удобен и значительно экономит время.

На сервисы для удалённой работы от 1С должны обратить внимание все компании и организации независимо от масштаба и сферы своей деятельности: использование современного, отлично зарекомендовавшего себя на практике программного обеспечения позволяет значительно сократить издержки и увеличить прибыль, свести к минимуму риски совершения ошибок.

Как работать с системой 1С:Фреш?

Всё очень просто, удобно и интуитивно понятно, разобраться с этими сможет даже человек, далёкий от современных технологий. Одной страной выступает провайдер, а другой - пользователь, при этом первый выполняет подборку, установку и настройку программного продукта, своевременно обновляет и обслуживает его, а второму остаётся пользоваться сервисом, используя удобный интернет-браузер, и регулярно вносить определённую плату за предоставляемый набор услуг. Сервис 1С:Fresh совместим со всеми программными решениями, в частности, с: