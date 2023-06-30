Улицу Тимирязева в Челябинске отремонтируют за 43,4 миллиона рублей

Улицу Тимирязева в Челябинске, участок от Воровского до 3-го Интернационала, отремонтируют за 43 миллиона 428 тысяч рублей.

Отметим, прием заявок от желающих получить муниципальный контракт по ремонту этой улицы (начальной стоимостью 56 768 665,33 рубля) велся с 20 по 28 июня. Всего было подано десять заявок, все они признаны соответствующими требованиям. Победителем стала организация, предложившая наименьшую цену.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», все работы на данном объекте подрядчик должен выполнить до 30 сентября текущего года. Контрактом предусмотрено восстановление изношенных слоев дорожной одежды и тротуаров – с устройством занижений для маломобильных групп населения; устройство занижений на площади Революции, 2 и 6 и на Тимирязева, 26 и 35 – с помощью различных видов плитки; нанесение горизонтальной дорожной разметки.

Протяженность участка улицы Тимирязева, который предстоит отремонтировать, составляет 1,383 километра; общая площадь покрытия проезжей части - 22 221 квадратный метр.

Согласно данным диагностики, показатель ровности дорожного покрытия по IRI - от 3,3 до 6,5; несоответствие дороги нормативному состоянию - 63,42 процента.

В ходе визуального осмотра вышеназванного участка улицы Тимирязева были выявлены следующие дефекты: колейность, продольные и поперечные трещины, ямочность, выкрашивание и шелушение покрытия.