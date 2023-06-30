30.06.2023
Улицу Тимирязева в Челябинске отремонтируют за 43,4 миллиона рублей
30.06.2023
В Челябинской области минэкологии наделено полномочиями по развитию туризма на ООПТ
30.06.2023
Челябинцы теперь могут сообщать о сухих и аварийных деревьях через мессенджеры
30.06.2023
Челябинская область и Росбанк будут развивать сотрудничество
30.06.2023
Дело Пязока и Вегельмана, обвиняемых в похищении денежных средств дольщиков, направлено в суд
30.06.2023
«ММК-Информсервис» возглавил рейтинг IT-компаний Челябинской области
Улицу Тимирязева в Челябинске отремонтируют за 43,4 миллиона рублей
28.06.2023
В Челябинске ремонт улицы Рождественского выполнен на 88 процентов
27.06.2023
В 2023 году выделены допсредства на ремонт важной дорожной артерии в Челябинской области
27.06.2023
В Челябинске отремонтируют дорогу по улице Игнатия Вандышева
21.06.2023
Во всех районах Челябинска кипит работа по ремонту межквартальных проездов
На Южный Урал возвращается жара
29.06.2023
В Челябинске выбирают самого быстрого, ловкого, сильного и полезного робота
28.06.2023
Сегодня мусульмане России празднуют Курбан-байрам
28.06.2023
Погода в Челябинской области на текущей неделе: дождь, жара и снова дождь
27.06.2023
В нацпарках Челябинской области отменен особый противопожарный режим
27.06.2023