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«Умные» домофоны будут подстраиваться под потребности пользователя

Общество
Сегодня, 10:02

Жители многоквартирных домов  Челябинской, Курганской и Свердловской областей, оснащенных «умными» домофонами лидера телекоммуникационного рынка Южного Урала – компании «Интерсвязь» теперь могут оценить усовершенствованную функцию «тихого режима», позволяющую не только отключать приём звонка на смартфоне, но и настраивать график режима работы домофонной трубки через бесплатное мобильное приложение «Интерсвязь.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» руководитель пресс-службы компании «Интерсвязь» Василий Цвентух, для удобства пользователей начата модернизация функции автоматического «тихого режима» на трубках «умных» домофонов. Это позволит выбирать дату и время автоматического отключения и включения звука, задавая график «тихой работы» в нужные для абонента часы. Молодые семьи с маленькими детьми  и работающие жители многоквартирных домов, для которых отдых особенно важен, часто сталкиваются со звонками в домофон в неудобное время с просьбой открыть дверь подъезда для почтальона, или для забывающих ключи соседей. Иногда гости ошибаются и звонят в чужую квартиру, мешая людям спать. Ранее, избегая нежелательных звонков, пользователи домофонов были вынуждены полностью отключать звук и на смартфоне и домофонную трубку, забывая их потом снова включить, что создавало массу  неудобств.

По словам руководителя отдела разработки компании «Интерсвязь» Ивана Багаева, всего за год работы на  новом для себя рынке  удалось существенно улучшить работу технологии «умных» домофонов. Во главу угла были поставлены запросы  абонентов, проведен анализ наиболее востребованных ими функций. Режим «тихой работы» именно так и появился. В течение трёх месяцев была разработана и протестирована функция тихого режима, теперь ей могут пользоваться все обладатели «умных» домофонов от «Интерсвязи».

Преимущество новой возможности заключается в том, что можно выборочно отключать звук и при звонке в домофон будут срабатывать не все домашние устройства, а только те, через которые удобно открывать дверь.  «Умные» домофоны компании «Интерсвязь» позволяют своим пользователям принимать вызов напрямую на экран смартфона и через мобильный гаджет не  только удалённо открыть дверь, но и увидеть через камеру, кто именно хочет попасть в подъезд. Преимущества «умных» домофонов компании «Интерсвязь» уже по достоинству оценили более 300 тысяч  семей в Свердловской, Челябинской и Курганской областях. Этот  сервис также представлен и за пределами Уральского региона.

 

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