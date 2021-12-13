Уникальное «Притяжение» Магнитогорска

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вместе с председателем совета директоров Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Виктором Рашниковым посетил строительную площадку многофункционального парка «Притяжение».

Этот масштабный и во многом уникальный для России проект по преобразованию городского пространства, инициированный Виктором Рашниковым, позволит создать качественно новую городскую среду, создаст новые возможности для саморазвития горожан, занятий спортом и искусством, для обучения и оздоровления.

Проект реализуется на принципах частно-государственного партнерства. Основным инвестором строительства объектов социальной инфраструктуры в парке является ММК. Кроме того, предполагаются финансовые вливания из федерального и областного бюджетов.

В рамках создания парка планируется комплексное освоение территории площадью порядка 400 гектаров, принадлежащей ММК. «Это один из самых больших проектов комплексного социального развития территории с нуля в нашей стране. И, конечно, это большой знаковый объект не только для Магнитогорска, но и для всего региона. Я очень рад, что градообразующее предприятие всегда рядом, что мы вместе решаем задачи социально-экономического развития Магнитогорска», - подчеркнул Алексей Текслер.

На одной территории расположатся образовательные, музейные, общественно-деловые, спортивно-событийные, гостиничные, парково-рекреационные объекты, рестораны и кафе.

В число ключевых объектов строительства нового парка входят музейно-образовательный комплекс, детский крытый парк развлечений, 50-метровый плавательный бассейн с фитнес-центром, крытая ледовая и фристайл арены (в центре современных видов спорта), а также четырехзвездочный отель. Кроме того, будет создана благоустроенная парковая зона, где разместятся детские площадки и озеро с пляжной зоной и набережной.

«Мы со своей стороны будем строить больницу», - уточнил Алексей Текслер. На территории парка будет построена многопрофильная больница на 660 коек.

«Уже идет активное проектирование, и эта больница появится здесь, в парке «Притяжение», где также будет большое количество социальных, спортивных объектов, музейное пространство, ледовый каток и самое главное – парк», - рассказал губернатор.

Строительные работы стартовали в 2020 году. В сентябре 2021 года был заложен первый камень в строительство парка. В настоящее время на площадке построили парковочное пространство, завершили инженерную подготовку.

Первую очередь «Притяжения» планируют сдать к июлю 2022 года, когда будет праздноваться День металлурга. Будут открыты центральная входная группа с цветомузыкальным фонтаном и первая очередь бульвара протяженностью около полукилометра. Также откроются первая очередь парка площадью более 23 гектаров, с дорожками и зелеными насаждениями, информационный центр и фудмолл.

Помимо этого, заработают центральная детская площадка с зоной отдыха для родителей, а также не имеющий аналогов в регионе роллер-парк, который в зимнее время будет превращаться в каток. Кроме того, будет выполнена первая очередь озеленения. Полностью проект планируется завершить в 2025 году.

«Результатом нашей работы станет очень интересное, комфортное и удобное для горожан пространство, где каждый сможет открыть для себя новые возможности для отдыха, развлечений и активного образа жизни. Парк «Притяжение» должен стать визитной карточкой города и привлекательным местом для магнитогорцев и гостей Магнитки», - отмечал ранее Виктор Рашников.

Параллельно идет строительство и реконструкция периметральных дорог проекта «Притяжение», что позволит разгрузить основные городские автодороги и сократить количество пробок в часы пик. На эти цели из федерального бюджета в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 и 2021 годах выделены 1,4 миллиарда рублей.

В июле 2021 года была запущена новая четырехполосная автодорога «Улица Притяжение» общей протяженностью 3,16 километра. Завершается реконструкция еще ряда участков улиц и дорог, прилегающих к территории будущего парка. Ведется строительство автопарковок для будущих посетителей территории парка и жителей города на две тысяч 155 машиномест общей площадью свыше 70 тысяч квадратных метров.

ФОТО: пресс-служба губернатора