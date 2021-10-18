«Урал-пресс-информ» и театр драмы разыгрывают билеты на спектакли за рецепты

Уже скоро наступит зима, поэтому всем южноуральцам впрок нужно запастись витаминами. Агентство "Урал- пресс- информ"совместно с театром драмы им.Наума Орлова объявляет конкурс на самый оригинальный рецепт блюда из осенних овощей и фруктов или рецепт заготовки к зиме.

Участникам конкурса необходимо в течение месяца, начиная с сегодняшнего дня, прислать описание ваших любимых блюд из осенних овощей или заготовок в редакцию агентства по электронному адресу rek@uralpress.ru. По пятницам рецепты будут опубликованы на нашем сайте в рубрике "Выбор редакции".

Приз за первое, второе и третье места – по 2 пригласительных билета на спектакли театра драмы. Итоги конкурса будут подведены 18 ноября этого года.

Требования: к рецепту нужно приложить фотографию блюда в хорошем качестве.

Отметим, с 18 октября вход в театр лицам, достигшим 18 лет, доступен только при наличии действующего QR-кода, полученного через «Госуслуги» или приложение «Госуслуги. Стопкоронавирус», подтверждающего наличие сведений о вакцинации против COVID-19, или о перенесенной новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в течение последних 6 месяцев, или о действующем отрицательном ПЦР-тесте.

Обязательно при входе в театр приготовьте в развернутом виде паспорт и QR-код. Соблюдайте масочный режим.