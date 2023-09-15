«Урал-пресс-информ» проводит розыгрыш билетов в драмтеатр

Информационное агентство «Урал-пресс-информ» проводит розыгрыш двух пригласительных билетов на спектакль «Дачники» в Челябинском драматическом театре имени Наума Орлова.

Условия традиционные:

- быть подписанным на наш канал URALPRESS.RU (https://t.me/news_uralpressinform),

- написать или отметить человека, с которым пойдете в театр в комментариях,

- количество комментариев неограниченно, чем больше людей вы добавите, тем больше шанс на победу.

Спектакль состоится 20 сентября в 18:30 в театре ЧТЗ.

Итоги розыгрыша мы подведем 19 сентября в 20:00 традиционным способом.