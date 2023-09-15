15.09.2023
Ограничение движения в районе трамвайного депо №1 в Челябинске продлили до 30 сентября
15.09.2023
В Челябинске отменят пятый троллейбус, а 12-й и 16-й изменят маршрут
15.09.2023
В Миассе и Трехгорном полиция задержала двух юных курьеров телефонных мошенников
15.09.2023
Сегодня – Всемирный день худеющих
15.09.2023
Челябинский «Олег» претендует на выход в финал Первой лиги КВН
15.09.2023
По факту смертельного наезда на 15-летнего велосипедиста в Сосновском районе возбуждено уголовное дело
«Урал-пресс-информ» проводит розыгрыш билетов в драмтеатр
06.09.2023
Агентство проводит розыгрыш билетов в кино
11.10.2018
«Урал-пресс-информ» разыгрывает билеты на громкую премьеру в оперном театре и на концерт группы «Градусы»
20.07.2018
Читатели «Урал-пресс-информ» получают подарки
12.07.2018
Агентство «Урал-пресс-информ» разыгрывает билеты в кино в RealD 3D
Алексей Текслер направил комиссию на место стихийной свалки рядом с Батуринским
15.09.2023
Не все южноуральцы соглашаются провести обследование своих новорожденных
15.09.2023
Сегодня православные празднуют Новолетие - осенний Новый год
14.09.2023
Готовность Челябинской области к отопительному сезону составляет 97,7%
14.09.2023
Три района Челябинской области намерены провести административно-территориальные преобразования
13.09.2023