Урал-пресс-информ вновь дарит билеты в театр

Агентство «Урал-пресс-информ» совместно с Челябинским Молодежным театром разыгрывают три билета в одни руки на спектакль «Как слониха упала с неба».
«Как слониха упала с неба» - необыкновенная история от американской писательницы Кейт ДиКамилло про маленький городок Балтиз и его жителей. Мальчик-сирота Питер пытается разыскать свою давно пропавшую сестрёнку Адель. Гадалка предсказывает Питеру воссоединение с сестрой после череды невероятных случайностей, связанных с бедняжкой Слонихой. И вот с неба обрушивается гигантская слониха. Чтобы вернуть Адель, Питеру предстоит столкнуться с самыми загадочными происшествиями в истории Балтиза.
Для участия в конкурсе нужно:
1) Сделать репост записи о розыгрыше себе на страницу;
2) Быть подписчиком группы «Урал Пресс Информ» Вконтакте;
3) Стать также участником группы Челябинского Молодежного театра Вконтакте.
Спектакль состоится 28 марта, а итоги мы подведем уже сегодня. 26 марта, вечером.
Заказать билеты на спектакль можно здесь.