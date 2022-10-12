«Урок здоровья» для школьников

«Урок здоровья» - программа оздоровления для школьников для Челябинска и области, реализуемая горнолыжным курортом «Солнечная долина» при поддержке министерства образования и науки, комитета по делам образования Челябинска, министерства по физической культуре и спорту Челябинской области.

Начиная с 2008/2009 учебного года в программе приняли участие более 115 000 обучающихся образовательных учреждений Челябинской области.

С 2019 года на курорте реализуется программа для обучающихся детей сельских школ из Миасса.

Дети участвуют в «Уроке здоровья» круглый год. Зимой – это обучение катанию на лыжах или сноуборде с горнолыжными инструкторами, весной, летом и осенью – активные программы: посещение хаски-центра, веревочного экстрим-парка, картинг, всесезонный тюбинг, квадроциклы.

В предстоящем зимнем сезоне «Урок здоровья» расширит географию. Ранее занятия проводились лишь на базе горнолыжного курорта «Солнечная долина», этой зимой к реализации подключится горнолыжный курорта «Завьялиха».

Напомним, «Заявьялиха» и «Солнечная долина» объединяются в новый горно-туристический кластер.

Инфраструктуру «Завьялихи» дополнят новая учебная трасса, протяженностью 140 метров, тюбинговый комплекс, прокат нового оборудования, сервисный центр, каток, мангальные зоны, школа инструкторов «Alpine school», инструкторы который сертифицированы по международной системе аттестастации.

Сейчас на курорте ведется активная подготовка к горнолыжному сезону: закуплено две новых снегоуплатнительных машины, ведутся подготовительные работы к искусственному оснежнению учебной трассы и трассы для тюбинга, данные трассы будут освещены в вечернее время.

Чтобы принять участие в «Уроке здоровья» для детей из Челябинска необходимо связаться с организатором проекта по номеру: +7 912 314 65 84.

Чтобы принять участие в «Уроке здоровья» для детей из Миасского городского округа необходимо связаться с организатором проекта по номеру: +7 919 323 31 70