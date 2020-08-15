Уровень заболеваемости коронавирусом в Челябинской области продолжает снижаться

В Челябинской области за прошедшие сутки подтверждено 79 новых случаев заражения коронавирусной инфекции Covid-19. Это ниже аналогичного показателя предыдущего дня (было 82).

На утро 15 августа в регионе подтвержден 13 221 случай заболевания COVID-19. Всего в Челябинской области больных коронавирусом сейчас насчитывается 3416 человек.

Как сообщили в пресс-службе минздрава Челябинской области, за прошедшие сутки из больниц выписаны 246 человека. Всего 9460 пациентов выздоровели за время пандемии на Южном Урале.

Все южноуральцы с подтвержденным коронавирусом находятся в инфекционных отделениях и изолированных боксах, получают все необходимое лечение. Контакты всех пациентов отрабатываются специалистами Роспотребнадзора, а также фиксируются по обращениям на «горячую» линию по телефону: 8-800-201-41-88.

Напомним, в Челябинской области до 23 августа в регионе действуют ограничения и правила режима повышенной готовности. Это обязательное соблюдение масочного режима в общественных местах, соблюдение требования социального дистанцирования, усиления санитарных правил, дезинфекции и повышенной настороженности к признакам заболеваний. Южноуральцам старше 65 лет рекомендовано находиться на самоизоляции.

При этом в регионе возобновлена работа ресторанов, кафе, баров, столовых, закусочных и иных предприятий общественного питания, салонов красоты, косметических, массажных и СПА-салонов, соляриев, бань и саун, фитнес-центров, зоопарков, музеев, аттракционов в парках, а также организаций дополнительного и дополнительного профессионального образования и организаций, осуществляющих спортивную подготовку.