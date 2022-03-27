Уроженец Узбекистана приехал из Москвы снабжать челябинцев героином

Сотрудники полиции Челябинска задержали 22-летнего уроженца Узбекистана, который ранее жил в Москве, но специально приехал в Челябинск, чтобы делать «героиновые закладки».

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу Челябинску на улице 250-летия Челябинска задержали 22-летнего молодого человек, у которого в кармане куртки было обнаружено девять свертков с порошкообразным веществом общей массой около 18 граммов.

«Согласно проведенному исследованию, изъятая субстанция оказалась героином. Полицейские установили, что задержанный хранил его с целью дальнейшего сбыта на территории Челябинска бесконтактным способом», - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

Возбуждено уголовное дело. Парню грозит до 20 лет лишения свободы. В порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации он водворен в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Отметим, что деятельность наркодельца была пресечена в рамках проводимой общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью».

Цель акции - привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков; сбор информации, поступающей от граждан; оказание квалифицированной помощи и консультаций по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц.

В рамках акции, челябинцы могут сообщить информацию о фактах распространения наркотиков и лицах, причастных к незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ по телефону дежурной части управления МВД России по городу Челябинску: 8 (351) 265-02-00, 8 (351) 266-14-14.

За консультацией по вопросам лечения и реабилитации наркопотребителей можно обратиться на «горячую линию» Челябинской областной наркологической больницы по телефону 8 (351) 775-11-91.