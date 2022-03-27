27.03.2022
Челябинский «Трактор» «переехал» уфимский «Салават Юлаев»
27.03.2022
Военный медик из Чебаркуля погиб в ходе спецоперации на Украине
27.03.2022
Экипаж ДПС не дал замерзнуть автомобилистке и ее пассажирам
27.03.2022
Граждане ДНР, ЛНР и Украины могут работать в РФ без патента
27.03.2022
Алексей Текслер поздравил южноуральцев со Всемирным днем театра
27.03.2022
Южноуральцы продолжают парковаться на местах для инвалидов
Уроженец Узбекистана приехал из Москвы снабжать челябинцев героином
Наталья Котова поздравила работников культуры с профессиональным праздником
25.03.2022
В спецоперации на Украине погибли еще два южноуральца
24.03.2022
Три месяца до экзаменов: эксперты «Ростелекома» рассказали, как быстро и эффективно подготовиться к ЕГЭ
24.03.2022
Школьное питание как искусство баланса: изучаем меню вместе с родителями
23.03.2022
В спецоперации на Украине погибли челябинцы Никита Дерябин и Сергей Котов
23.03.2022