Уроженец Златоуста снялся в одном сериале с Гошей Куценко на канале ТВ-3

Уроженец Златоуста (Челябинская область) Александр Робак снялся в сериале «Инсомния», показ которого стартует уже 22 ноября на телеканале ТВ-3. Мужчина играет в нем мужа Дины, знающего об измене избранницы.

«Инсомния» – суперсвежая гипнотическая мистическая драма с Гошей Куценко в роли успешного психотерапевта-гипнолога Юрия Шталя, который обнаруживает, что метод регрессивного гипноза (погружение в прошлые жизни пациента) –мощная и работающая методика, способная помочь там, где обычные методы гипно- и психотерапии бессильны. Шталь использует регрессию, чтобы разбираться со всё более сложными и запутанными кейсами. Единственное, с чем он не может разобраться как врач – его собственная бессонница, от которой он привык «лечиться» алкоголем и походами в стрип-клуб. Однажды увидев в стрип-клубе Аню (Ирина Старшенбаум) и узнав у неё на шее татуировку в виде знака бесконечности, повторяющую мотив из его снов, Юрий Шталь мечтает во что бы то ни стало увидеть эту девушку вновь и начинает всё больше проникаться её судьбой.

«Инсомния» – новая работа и первый драматический проект режиссёра и сценариста Ольги Френкель, уже работавшей с Гошей Куценко в сериале «#СидяДома». Кроме него и Ирины Старшенбаум в проекте также приняли участие Мария Миронова, Александр Робак, Андрей Смирнов, Кирилл Кяро и Роза Хайруллина. Производством «Инсомнии» занималась кинокомпания 1-2-3 Production под руководством продюсеров Валерия Федоровича и Евгения Никишова.

Смотрите новые серии «Инсомнии» по будням, с понедельника по четверг, в 19:30 на ТВ-3.