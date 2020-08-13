Устанавливать границы памятников природы Южного Урала теперь будет областное правительство

В Челябинской области устанавливать границы памятников природы будет региональное правительство, которому передадут соответствующие полномочия после внесения изменений в областной закон "Об особо охраняемых территориях".

Законопроект предусматривает, что полномочия по установлению границ памятников природы, а также их изменению в случае необходимости с 1 сентября 2020 года относятся к компетенции правительства Челябинской области и исключаются из компетенции Законодательного Собрания региона. Все изменения вносятся в соответствии с федеральным законодательством.

По словам замминистра экологии региона Виталия Безрукова, благодаря этому на Южном Урале станет возможным оптимизировать деятельности по созданию ООПТ и увеличить площади защищенных территорий.

В настоящее время в Челябинской области подходит к концу работа по установлению границ памятников природы, объявленных таковыми согласно решениям облисполкома ещё в 60-80-х годах 20-го века.

Предложения по проектам границ формируются на основании результатов комплексных экологических обследований территорий памятников природы, которые были проведены минэкологии региона.

При этом в практике имеются случаи, когда в материалах комплексного экологического обследования территории конкретного памятника природы содержится рекомендация о включении в его границу одного или более других памятников природы.

Проектом закона предусмотрено, что в этом случае новая особо охраняемая территория создается на основании схемы развития и размещения ООПТ Челябинской области, утвержденной постановлением правительства региона. Это позволяет в оптимальные сроки установить границы ООПТ, основываясь на уже проведённых экологических обследованиях.

Как следствие, будут существенно сэкономлены средства областного бюджета, и можно будет оперативно приступить к охране и защите памятников природы.

В случаях, когда экологи порекомендуют объединение нескольких охраняемых территорий, это будет происходить исключительно в сторону увеличения площадей.

Эксперты отмечают: территории, которые на данный момент не входят в состав ООПТ, но находятся между ними, не менее ценны с позиции сохранения растительного и животного мира.

Изменение границ памятников природы осуществляется на основании материалов комплексных экологических обследований их территорий. Состав требуемых материалов комплексных экологических обследований, с учетом практики применения, также предлагается внести в закон, как и прописанную процедуру изменения границ памятников природы. Реализация проекта не потребует финансовых затрат.

«За этот год была проведена большая инвентаризация особо охраняемых природных территорий. К сожалению, многие объекты создавались ещё в 60х- 80х годах, и для них были приняты либо типовые положения об особо охраняемых природных территориях, либо и вовсе отсутствовали границы. В результате на этих территориях велась активная хозяйственная деятельность. Сейчас в рамках нацпроекта "Экология" необходимо установить границы памятников природы, чтобы обезопасить их от посягательств на застройку или иного антропогенного воздействия, которое может причинить им вред. Необходимо разработать положения так, чтобы нагрузка со стороны человека была сведена к минимуму», - подчеркнул Виталий Безруков.

В настоящее время Челябинская область – единственный субъект Российской Федерации, где полномочия по созданию новых ООПТ разделены между разными органами.

Специалисты уверены: чтобы избежать затягивания процессов, а также оптимизировать организацию охраны природных территорий, нужно приводить местное законодательство в соответствие с федеральными нормативно-правовыми актами. Важно, что при этом за Законодательным собранием Челябинской области остается депутатский контроль исполнения реализации всех мероприятий.

СПРАВКА

На сегодняшний день в Челябинской области насчитывается 149 памятников природы и заказников. Из них установленными границами обладают только 89.