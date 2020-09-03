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Утвержден график проведения ВПР для школьников

Общество
Сегодня, 09:16
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В наступившем учебном году школьники 5-9 классов будут дважды писать Всероссийские проверочные работы (ВПР) – осенью и весной. Рособрнадзор утвердил график проведения первых ВПР.

Как сообщили в минобрнауки Челябинской области, осенние ВПР состоятся с 14 сентября по 12 октября 2020 года. Они призваны выявить имеющиеся у школьников пробелы в знаниях по учебным предметам по программам предыдущего года обучения. На основе данных мониторинга, руководство школ должно будет организовать дополнительное обучение по темам, по которым выявлен недостаточный уровень освоения. Результаты проведенного мониторинга не будут учитываться при оценке деятельности образовательных организаций.

«ВПР будут проводиться согласно графику на 2-4 уроках по решению образовательной организации», - рассказала начальник управления общего образования министерства образования и науки Челябинской области Елена Тюрина. Школы самостоятельно определят день проведения работ в рамках указанного в графике периода.

При проведении ВПР будут соблюдаться рекомендации Роспотребнадзора по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции.

 

 

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