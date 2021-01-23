Уже не тот, что раньше: копейчане ностальгируют по хлебу

Уже не тот, что раньше: копейчане ностальгируют по хлебу

Жители Копейска (Челябинская область) ностальгируют по вкусному, всеми любимому хлебу, который местный хлебозавод производил в былые годы, и сокрушаются ухудшившимся качеством того, что «всему голову».

Тему современного хлеба горожане активно обсуждают в сообществе «Подслушано Копейск» в ВКонтакте. Хлеб местного производства в опубликованном здесь посте даже назвали «выкидышем копейского кормильца», прикрепив фото, где бок о бок красуются две булки белого: челябинская и копейская. Цена одна (30 рублей), внешний вид и размеры – разные. Та, что произведена в столице Южного Урала, и больше значительно, и выглядит более симпатично и презентабельно.

Жители Копейска живо отреагировали на размещенную в паблике фотографию, разразившись десятками недовольных комментариев. За два дня пост просмотрели более двадцати тысяч раз, что говорит о его актуальности, равно как и количество «лайков», перевалившее за полтысячи.

«Больше на продукцию кирпичного завода походить стал наш хлебушек»; «Да, похоже, скоро копейского хлеба не станет»; «Очень жаль... Раньше самый вкусный был белый хлеб именно копейский»; «Есть стало невозможно»; «Однозначно, есть его нельзя»; «Был самый вкусный. Так жаль, что развалили такой комбинат»; «Копейский хлеб давно стал несъедобным. А хлебозавод зря переводит воду, электроэнергию и тепло. Даже в 90-е продукция копейского хлебозавода была в разы качественней, чем сейчас. И зачем нам в городе предприятие, продукцию которого даже свиньям есть опасно?!» - возмущаются жители Копейска.

Один из участников обсуждений написал, что «в 2012-м году МУП был преобразован в ОАО, которое обанкротилось в 2019-м году, и что параллельно там с 2016-м существует ООО, которое и работает пока.

«Распилили завод давно уже», - уверен копейчанин.

Другой горожанин отметил в комментариях, что всегда гордился копейским хлебом: «Мимо проезжаешь – булочку-другую купишь. Две разные булки случайно взял. Сравнил, и ох... Как разочаровался… Сейчас хочется купить целый лоток хлеба и закидать им производителя».

«Предприятие просто планомерно убивают! Высасывают последнее – все, что можно! Никто за качеством не следит. Да и многие магазины жалуются, что в последнее время заказанный хлеб могут либо не привезти вовремя, либо не привезти вообще» - вот такие удручающие комментарии.

Отдельных горожан ухудшение качества копейского хлеба подвигло купить хлебопечки и начать печь его на дому.

Фото из сообщества "Подслушано Копейск" в ВКонтакте