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В 2020 году Челябинская область освоила по нацпроекту «Экология» более трех миллиардов рублей

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В 2020 году Челябинская область освоила по нацпроекту «Экология» более трех миллиардов рублей

В 2020 году Челябинская область освоила три миллиарда 127 миллионов рублей, выделенных на пять региональных проектов в рамках нацпроекта «Экология». Неосвоенными в ушедшем году остались 13 миллионов.

Такие цифры депутатам Заксобрания Челябинской области озвучил министр экологии региона Сергей Лихачев, вчера, 20-го января, выступив перед ними с докладом.

Он рассказал, что в рамках проекта «Чистая страна» в ушедшем году была начата разработка проектно-сметной документации по рекультивации земельных участков, пострадавших из-за размещения ТКО, на территории Златоуста, Миасса, Карталинского муниципального района.

Проектирование планируется завершить в наступившем 2021-м году (по всем трем муниципалитетам заключены двухгодичные муниципальные контракты).

Кроме того, в 2020 году был завершен технический этап рекультивации челябинской городской свалки и начались работы по ее биологической рекультивации.

Также Сергей Лихачев напомнил, что в рамках регионального проекта «Чистый воздух», целью которого является кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, в ушедшем году было подписано 26 соглашений с промышленными предприятиями региона о снижении негативного воздействия на окружающую среду.

Помимо этого, 15 предприятий Челябинской области, согласно комплексным планам, выполнили ряд мероприятий, направленных на улучшение экологической обстановки.

Так, ПАО «ЧМК» порадовал заменой конвертера №1 с заменой газоочистки на современную (кислородно-конвертерный цех), произвел капитальный ремонт первого разряда доменной печи №4.

ООО «Мечел-Кокс» осуществил техническое перевооружение коксовой батареи №8 с заменой двух газосборников, ЗАО «Завод Минплита» разработал альтернативную рецептуру связующего с пониженным содержанием аммиака.

По словам Сергея Лихачева, все намеченные мероприятия промышленные предприятия Южного Урала реализуют своевременно.

Министр напомнил также, что в конце декабря 2020 года состоялось официальное открытие информационно-аналитического центра сбора и обработки данных о состоянии атмосферного воздуха.