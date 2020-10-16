В 2021 году у россиян будет семь праздничных периодов

Правительство Российской Федерации утвердило график выходных и праздничных днев в 2021 году. Завершающий день года – 31 декабря – признан официально выходным.

Соответствующее постановление о переносе выходных дней в 2021 году подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Документ размещен на сайте кабмина.

Всего в 2021 году будет семь праздничных периодов.

Продолжительность новогодних каникул составит 10 дней – россияне будут отдыхать с 1 по 10 января 2021 года. Напомним, 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – Новогодние каникулы; 7 января – Рождество, 9 и 10 января – суббота и воскресенье. Выходные дни второе и третье января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, перенесены. «Их решено перенести на пятницу, пятницу ноября, и пятницу, 31 декабря, соответственно», - говорится в сообщении.

Также предлагается перенести день отдыха с субботы 20 февраля на понедельник 22 февраля, чтобы у россиян на День защитников Отечества были трехдневные выходные – с 21 по 23 число (с воскресенья по вторник).

Международный женский день россияне будут праздновать также три дня - с 6 по 8 марта (с субботы по понедельник).

На первомайские каникулы в следующем году отведено три выходных – с 1 мая по 3 мая (с субботы по понедельник). День Победы будут отмечать также три дня - с 8 мая по 10 мая (с субботы по понедельник).

На День независимости России в 2020 году получится отдохнуть три дня – с 12 по 14 июня (с субботы по понедельник). В ноябре россиян ожидают четыре выходных дня в связи с Днем народного единства – с 4 по 7 ноября (с четверга по воскресенье).