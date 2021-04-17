В 2021 году в Челябинской области откроются пять библиотек нового поколения

В 2021 году в Челябинской области будут открыты пять муниципальных модельных библиотек в рамках реализации федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура». Всего в регионе к концу года будут работать 16 библиотек нового поколения.

За счет средств федерального бюджета в текущем году будут модернизированы Центральная городская детская библиотека имени А. М. Горького в Челябинске и Центральная городская библиотека в Усть-Катаве. Каждая из них получила по 10 миллионов рублей из федеральной казны.

За счет областного бюджета идет модернизация Центральной детской библиотеки Магнитогорска, а также центральных библиотек в Катав-Ивановске и Копейске.

Как сообщает областная публичная библиотека, за два предыдущих года реализации проекта – 2019 и 2020 - в регионе появилось семь модельных библиотек за счет средств федерального бюджета. В их модернизацию инвестировано 40 миллионов рублей из.

Новыми библиотеками могут похвастаться жители Магнитогорска, пос. Полетаево (Сосновский район), Каслей, Еманжелинска и Златоуста. В некоторых из этих городов было модернизировано сразу несколько библиотек.

За счет средств регионального бюджета в рамках нацпроекта было создано четыре модельных библиотеки – в Сатке, Коркино, пос. Увельский и с. Борисовка Пластовского муниципального района.

Министерство культуры Российской Федерации уже объявило сроки подачи заявок на 2022 года - отбор продлится до 30 апреля 2021 года.

В 2019 году для участия в реализации проекта национального уровня в Челябинской области на базе ЧОУНБ был открыт проектный офис для методической поддержки библиотек области, своевременной подготовки документации, контроля исполнения и связи с куратором.

«Сейчас специалисты регионального проектного офиса ведут активную работу по подготовке заявок для конкурсного отбора на создание модельных муниципальных библиотек в 2022 г. По условиям участия в проекте от региона можно подать не более 20 заявок, из них на Центральные библиотеки – не более 6, – подчеркивает директор Челябинской областной универсальной научной библиотеки, руководитель проектного офиса Наталья Диская. – Чтобы принять участие в конкурсном отборе, каждая библиотека должна подготовить довольно солидный пакет документов, главным из которых является концепция модернизации учреждения».

Всего за время реализации нацпроекта «Культура» до 2024 года в Челябинской области должно открыться порядка 30 современных библиотек.