17.04.2021
В Копейске один рабочий погиб и двое отравились токсичными парами
17.04.2021
В 2021 году в Челябинской области откроются пять библиотек нового поколения
17.04.2021
В Челябинской области открыты новые пункты вакцинации от ковида
17.04.2021
В Челябинской области за сутки выявлено 114 случаев ковида
17.04.2021
В результате столкновения четырех автомобилей на трассе М-5 под Миассом погиб один человек
16.04.2021
В Челябинске демонтаж павильона на Тополиной аллее начался сразу после сигнала жителей
12.03.2021
Южноуральцев научат изготавливать обрядовую куклу «Домашняя Масленица»
12.02.2021
Пространство у челябинской Публички снова осталось без светильников-гигантов
24.12.2020
В Челябинске гигантские настольные лампы вернули к зданию Публички
08.07.2020
Публичная библиотека проведет День семьи, любви и верности в режиме онлайн
Ход конем: полицейских Челябинска усадили за шахматные доски без масок
16.04.2021
Челябинск отмывают от грязи и пыли 19 поливомоечных машин и 370 дорожных рабочих
16.04.2021
Мелочь, а приятно: в Центральном районе Челябинска появится второй бесплатный общественный туалет
16.04.2021
Сжигает быстро и безопасно: изобретатель из Челябинска создал чудо-печку для садоводов
15.04.2021
Глава посоветовал жителям Красногорского отстаивать воду с привкусом
15.04.2021