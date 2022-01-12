В 2022 году будет 14 праздничных дней, 104 выходных и 247 рабочих

В 2022 году россиянам, которые трудятся по пятидневной рабочей неделе, придется 2/3 года работать и одну треть – отдыхать в выходные и праздники.

Как сообщает минтруд РФ, согласно производственному календарю, в наступившем году 247 дней из 365 дней будут рабочими, 104 – выходными и 14 – праздничными.

Всего в 2022 году будет шесть праздничных периодов (в 2021 году – семь).

Следующий праздник - День защитников Отечества - будут отмечать только один день.

А вот Международный женский день – уже три дня - (с шестого по восьмое марта). Но перед длинными праздничными выходными предстоит ударно потрудиться – шесть рабочих дней.

На первомайские каникулы отведено четыре выходных – с 30 апреля по третье мая.

День Победы будут отмечать также четыре дня - с седьмого мая по 10 мая.

На День независимости России в 2022 году получится отдохнуть три дня – с 11 по 13 июня.

В ноябре россиян ожидают три выходных дня в связи с Днем народного единства – с четвертого по шестое ноября.