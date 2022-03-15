В 2022 году паводок в Челябинской области ожидается в пределах среднемноголетних значений

Весной 2022 года паводок в Челябинской области ожидается в пределах среднемноголетних значений. Региональные службы готовы к любому развитию ситуации.

Об этом сообщил губернатор Челябинский области Алексей Текслер на окружном совещании у полпреда Президента РФ в УрФО по подготовке региона к весеннему половодью и пожароопасному сезону.

На встрече обсуждались риски возникновения в 2022 году чрезвычайных ситуаций природного характера. «Нужно обеспечить бесперебойную работу систем оповещения жителей о чрезвычайных ситуациях, предусмотреть необходимое количество личного состава и техники спасательных формирований. Добиться чёткой отработки на местах алгоритмов взаимодействия органов власти всех уровней. Руководство регионов и муниципалитетов, а также оперативные службы должны быть полностью готовы к любому развитию ситуации, связанной с паводками и природными пожарами», - распорядился Владимир Якушев.

Алексей Текслер доложил полпреду, что в текущем году паводок в Челябинской области ожидается в пределах среднемноголетних значений. Ситуация с таянием льда мониторится в ежедневном режиме.

«На третью декаду марта запланированы работы по искусственному ослаблению льда на реках, где возможны заторы. Проведение взрывных работ не планируется. На случай высокого паводка в регионе подготовлены пункты временного размещения, созданы необходимые резервы финансовых и материальных ресурсов», - отметил глава региона.

Под особым контролем находится состояние гидротехнических сооружений (в регионе нет бесхозяйных ГТС). «Задача - обеспечить пропуск талой воды, наполнить водохранилища для хозяйственных нужд и не допустить снижения качества питьевой воды», - рассказал губернатор.

На ряде ГТС запланированы ремонты - Айское водохранилище в Златоусте и в Уйском сельском поселении. Начато проектирование капремонта ГТС Брединского водохранилища.