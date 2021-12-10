В 2022 году полис ОМС перейдет в цифровой формат

С 2022 года страховой полис обязательного медицинского страхования (ОМС) в России будет не только в бумажном, но и в цифровом формате.

Соответствующие изменения в Федеральный закон №326 «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» приняла Государственная Дума и подписал президент Владимир Путин. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Цифровой полис обязательного медицинского страхования будет выполнен в виде индивидуального штрихкода. Граждане смогут хранить данные о цифровом полисе как в личном кабинете на портале Госуслуг, так и в своем телефоне в форме QR-кода.

При этом застрахованные смогут по своему желанию оформить полис на бумаге или в виде пластиковой карты.

Цифровой полис можно будет предъявлять в медорганизациях для считывания.

Возможность отказаться от пластикового или бумажного полиса в пользу цифрового документа у граждан появится с первого января 2022 года, а уже с 2024 года при обращении за медицинской помощью можно будет предъявить любой документ, удостоверяющий личность.

«Принятое решение существенно облегчит процесс обращения пациента в медицинскую организацию, - отметила директор ТФОМС Челябинской области Агата Ткачева. - Ему будет достаточно предъявить в регистратуре паспорт или свидетельство о рождении. Сотрудники поликлиники самостоятельно идентифицируют пациента как застрахованное в системе обязательного медицинского страхования лицо. При этом оказание экстренной медицинской помощи по-прежнему будет осуществляться безотлагательно без предъявления документов».

По всем дополнительным вопросам можно получить информацию в контакт-центре фонда по телефону 8-800-300-10-03.