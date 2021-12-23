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23.12.2021

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

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23.12.2021

Магнитогорские стражи порядка присоединились к Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз»
Алексей Текслер
меры соцподдержки
детские пособия
Законодательное Собрание Челябинской области
Общество
23.12.2021 21:06

В 2022 году в Челябинской области введут новые меры соцподдержки

С 2022 года в Челябинской области по решению губернатора Алексея Текслера существенно расширят меры социальной поддержки населения

Сегодня, 23 декабря, депутаты Законодательного собрания приняли в окончательном чтении бюджет региона на предстоящую трехлетку. В главном финансовом документе предусмотрено увеличение объема социальных обязательств и введение новых мер социальной поддержки.

В 2022 году на социальную защиту предусмотрено направить 29,5 миллиарда рублей из областного бюджета, что на 4,7 миллиарда рублей выше показателя 2021 года. С учетом средств федерального бюджета общий объем соцподдержки составит 46,2 миллиарда рублей.

«Глава региона Алексей Текслер находится в диалоге с южноуральцами, регулярно проводит встречи с семьями, гражданами «серебряного возраста», родителями, которые воспитывают детей-инвалидов. Очень важно, чтобы поддержку получали те, кто в ней действительно нуждается, – прокомментировала министр социальных отношений Ирина Буторина. - Ориентируясь на это, мы продолжаем большую планомерную работу по совершенствованию системы поддержки различных категорий населения. По возможности расширяем круг получателей, повышаем размер соцпомощи».

В будущем году на Южном Урале появится новое пособие для семей с детьми. Так, с первого января 2022 года малообеспеченные южноуральские семьи будут получать региональную ежемесячную денежную выплату при рождении или усыновлении второго ребенка. В 2022 году размер пособия составит шесть тысяч 222 рубля (50 процентов от регионального прожиточного минимума). Пособие будет выплачиваться семьям, среднедушевой доход в которых ниже одного прожиточного минимума на душу населения. Для оформления выплаты необходимо обращаться в управления социальной защиты по месту жительства или МФЦ. Планируется, что в 2022 году новое пособие получат родители (законные представители) более 3,5 тысячи детей. На эти цели в областном бюджете на 2022 год запланировано 143 миллиона рублей.

Многодетной будет считаться семья с тремя и более детьми, в том числе старше 18 лет, обучающимися в образовательных организациях по очной форме обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет. Порядка 1500 семей смогут сохранить статус после достижения старшим ребенком совершеннолетия.

С 2022 года южноуральским семьям, воспитывающим детей с фенилкетонурией, будет ежемесячно предоставляться денежная выплата в размере пяти тысяч рублей на приобретение низкобелковых и безбелковых продуктов питания. Всего на учете с диагнозом «фенилкетонурия» в Челябинской области состоит 99 детей, которым требуется особая дорогостоящая диета. На реализацию новой меры соцподдержки в областном бюджете 2022 года запланировано более 5,9 миллиона рублей.

Ежемесячно будут получать средства на оплату съемного жилья южноуральцы из категории детей-сирот, включенные в список нуждающихся в жилье, но еще не получившие квартиру. Размер компенсации: не более шести тысяч рублей в городских округах и не более трех тысяч рублей в районах. На эти цели запланировано более 99 миллионов рублей.

Кроме того, в 2022 году появится дополнительная мера социальной поддержки южноуральцев, на возмездной основе исполняющих обязанности опекуна в отношении совершеннолетних недееспособных граждан. Опекуны, не являющиеся близкими родственниками опекаемых, смогут получать ежемесячное вознаграждение в размере пяти тысяч 938 рублей.

Страховой стаж, необходимый для присвоения звания «Ветеран труда Челябинской области», сократится на пять лет. Благодаря этому больше четырех тысяч южноуральцев смогут стать региональными ветеранами труда. Общий объем выплат увеличится до 60,7 миллиона рублей.

Автор: Любовь Юрина
Алексей Текслер
меры соцподдержки
детские пособия
Законодательное Собрание Челябинской области
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23.12.2021

В Челябинской области принят бюджет на 2022 год с учетом всех предложений губернатора
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Избраны новые заместители председателя Законодательного собрания Челябинской области. С
23.12.2021

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21.12.2021 19:47

Актёры сериала «Молодёжка» открыли хоккейную коробку РМК в Челябинске

21.12.2021 19:08

Дед Мороз и Снегурочка напомнили водителям правила пересечения железнодорожных переездов на Южно-Уральской магистрали

21.12.2021 17:26

В Магнитогорске наградили лучших журналистов

21.12.2021 17:20

Специалист ГРЦ Макеева принял участие во Всероссийском космическом молодежном фестивале

21.12.2021 17:14

В 2022 году в Челябинской области сохранят действующие социальные обязательства и введут новые

21.12.2021 16:34

Челябинская область избавится от дефицита кадров в сельском хозяйстве

21.12.2021 16:19

Прокуратура Копейска встала на защиту престарелых с умственной отсталостью

21.12.2021 16:18

На заведующего кафедрой вуза Миасса завели уголовное дело за взятки

21.12.2021 15:47

Челябинские депутаты продлили срок хранения демонтированных ларьков-«нелегалов»

21.12.2021 15:05

В Верхнем Уфалее экс-начальника ГИБДД и его подчиненного отдали под суд

21.12.2021 15:04

Челябинский Союз промышленников и предпринимателей признан лучшим региональным отделением РСПП

21.12.2021 15:02

Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Ишмуратова побывала на открытии лыжного сезона в Златоусте

21.12.2021 15:01

Водителей просят не создавать помех для работы снегоуборочной техники

21.12.2021 15:00

В Челябинской области вырастет господдержка производства картофеля и овощей

21.12.2021 14:58

Новый проект генерального плана Челябинска принят депутатами гордумы единогласно, но рады этому не все

21.12.2021 14:58

Из-за непогоды закрыт аэропорт Челябинска

21.12.2021 14:09

Челябинская городская дума озвучила планируемый объем доходов муниципалитета в новом году

21.12.2021 11:59

Чипированные люди, носороги и лебеди: шесть картин пополнили коллекцию Исторического музея Южного Урала

21.12.2021 11:56

На дороги Челябинска вывели дополнительные экипажи ГИБДД

21.12.2021 11:34

Энергетики «Россети Урал» обеспечили дополнительные мощности для подключения медицинского оборудования в Миассе и Златоусте          

21.12.2021 11:09

Участковый из Челябинска «сливал» информацию об умерших агентству по оказанию ритуальных услуг