18.01.2022
Анонсы событий и мероприятий на 19 января
18.01.2022
В 2022 году южноуральцы смогут получить помощь по ОМС в 206 клиниках, в том числе 87 частных
18.01.2022
Россиянам, не сдавшим биометрию, могут ограничить доступ к «Госуслугам»
18.01.2022
В Брединском районе по программе минсельхоза отремонтировали два Дома культуры
18.01.2022
Челябинцев вновь «разводят» под предлогом, что их родственник совершил ДТП
18.01.2022
В Челябинской области расширят категорию льготников на приобретение и установку газового оборудования
В 2022 году южноуральцы смогут получить помощь по ОМС в 206 клиниках, в том числе 87 частных
В Челябинске дорожники грубо нарушают правила дорожного движения
17.01.2022
Главный архитектор Челябинска получил выговор за «китов»
17.01.2022
В 2022 году минимальная зарплата в Челябинской области достигнет почти 16 тысяч
14.01.2022
Магнитогорцев на Крещение не пустят в помещение для переодевания без QR-кода
13.01.2022
Парадоксы Челябинска: пятидневка для снежных куч
12.01.2022