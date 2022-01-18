В 2022 году южноуральцы смогут получить помощь по ОМС в 206 клиниках, в том числе 87 частных

В 2022 году в Челябинской области выросло на 4,6 процента число медицинских организаций, которые будут оказывать медпомощь жителям по полису ОМС.

В текущем году в реестр, сформированный территориальным ФОМС, вошло 206 медицинских организаций. В прошлом году - 197 организаций, из них 107 государственных учреждений, 87 частных медицинских центров, 11 организаций федерального подчинения и одно муниципальное учреждение.

Как сообщили в ТФОМС, ежегодно увеличивается количество частных медицинских центров, подающих уведомление о работе в сфере обязательного медицинского страхования.

«В последние годы мы активно развиваем частно-государственное партнерство. Сегодня в реестре медицинских организаций 40% приходится на частные медицинские организации», - отмечает директор ТФОМС Челябинской области Агата Ткачева. Если в 2019 году в системе ОМС их насчитывалось 63, в 2020 году –77, в 2021 году – 81, в 2022 – 87 клиник.

«В рамках ОМС частные центры осуществляют проведение компьютерной и магнитно-резонансной томографии, лабораторную диагностику, помощь по акушерству и гинекологии (ЭКО), офтальмологии, травматологии и ортопедии, сосудистой хирургии, гемодиализу, стоматологические услуги и другие востребованные виды медицинской помощи», - уточнила Ткачева.

Кроме того, в реестре увеличилось количество государственных учреждений, что связано с массовой сменой организационно-правовой формы медицинских организаций и переходом их из муниципального статуса в государственный.

Кроме того, 16 медицинских организаций включены в реестр впервые, ранее они не осуществляли деятельность в сфере ОМС Челябинской области.

Актуальный реестр медицинских организаций всегда доступен для граждан на сайте ТФОМС Челябинской области. С помощью сервиса «Поиск медицинской организации» по предложенным фильтрам каждый застрахованный может найти интересующую его медицинскую организацию.